Más jóvenes, casi mil proyectos en marcha y cada vez más variados: radiografía del nuevo emprendimiento en Córdoba

Más de 900 proyectos acompañados, un perfil de emprendedor cada vez más joven, en algunos casos, incluso menor de edad, y propuestas de sectores muy distintos, con un peso creciente del ámbito cultural. Ese es el balance que hace el Imdeec del primer año de funcionamiento de la Red de Emprendimiento impulsada por el Ayuntamiento de Córdoba.

Así lo ha destacado este martes la presidenta del Imdeec y primera teniente de alcalde, Blanca Torrent, durante la presentación de la nueva web de Emprendimiento de Córdoba. Según ha señalado, más de 900 emprendedores, que incluye tanto personas que acaban de iniciar su actividad como quienes están valorando dar el paso, han pasado por alguno de los espacios y recursos municipales vinculados a esta red. Además, ha indicado que más de 400 personas han solicitado la última ayuda dirigida a autónomos con una propuesta de negocio ya consolidada.

Blanca Torrent, este martes en el Ayuntamiento. / CÓRDOBA

Emprendedores cada vez más jóvenes

Torrent ha subrayado que se está intensificando el trabajo con centros escolares, tras detectar “una gran masa crítica de jóvenes con ganas de emprender y muy focalizados”, algunos de ellos menores. Como ejemplo, ha citado el caso de un joven de 16 años con una idea ligada al sector de la moda, que acude a espacios de coworking para formarse, aunque el proyecto se encuentra todavía en una fase “muy embrionaria”. También ha mencionado el caso de un alumno del instituto Góngora que acude a los viveros de empresas para desarrollar un negocio digital.

Un emprendedor del vivero muestra uno de sus planos. / Ramón Azañón

En cuanto a la actividad reciente, la delegada ha señalado que en el último mes unas 15 personas realizaron consultas a través de Emprendimiento Córdoba, con una media de alrededor de 20 al mes. En función de las necesidades de cada caso, ha explicado, se trabaja desde aspectos de marketing o estrategia digital hasta imagen y comunicación, además de derivar a mesas sectoriales donde se realizan micromentorizaciones mensuales orientadas a “aterrizar” ideas de negocio.

Actividades muy variadas

En conjunto, Torrent ha indicado que en este primer año se han realizado más de 200 mentorizaciones generales, de las que más de 90 han sido especializadas. Sobre el tipo de proyectos, ha señalado que son muy variados, aunque ha destacado el crecimiento del emprendimiento cultural y del inclusivo (que requiere formación previa facilitada por el Ayuntamiento), además del industrial, “al calor” de nuevas industrias que se instalan en la ciudad. En el ámbito tecnológico, ha apuntado que en 2019 tenía un carácter más embrionario, pero que “se ha ampliado muchísimo el foco” y el tipo de iniciativas, con más de 80 empresas de este perfil gestionadas dentro de la red.