Reacciones
José María Bellido recuerda la contribución de Gómez Villamandos para conseguir que la Base Logística viniera a Córdoba
El regidor cordobés lamenta la pérdida de "una magnífica persona y un gran servidor público" tras su fallecimiento
Las muestras de pésame y condolencias por el fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos han empezado a sucederse en las redes sociales en la tarde de este martes. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha sido uno de los primeros en lamentar el fallecimiento del exrector de la Universidad de Córdoba y consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.
En sus redes sociales, Bellido ha reconocido sentirse "profundamente triste" por el fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos y ha señalado que "perdemos a una magnífica persona y a un gran servidor público".
El alcalde de Córdoba ha valorado, además, el importante papel que tuvo Gómez Villamandos con la llegada del proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra a Córdoba. Sobre el exrector y consejero ha dicho que "su labor como rector de la UCO y como consejero fue vital para el impulso de la Universidad andaluza y para lograr proyecto de la BLET".
Pésame del grupo municipal del PSOE
También dede el Ayuntamiento de Córdoba, en este caso desde el grupo municipal socialista, han mostrado su pesar por el fallecimiento del exrector. El portavoz del grupo del PSOE en Capitulares, Antonio Hurtado, ha señalado "sentimos mucho la muerte de Jose Carlos Gómez Villamandos" y mandado un mensaje de "animo y fuerza para familia y amigos".
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