Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comienza la SelectividadBuena 'vibra' en LenguaFotogalería | PAU en imágenesParo en CórdobaEdilquivirDe Córdoba a HarvardNotas CCFPiscina AssuanMilagro de GretaPlan AsfaltoOposiciones bomberosVisita del PapaDe la barbería al escenarioCrimen de TuliaPiscinasTalleres Garrido López
instagramlinkedin

Industria

Indra obtiene licencia para ampliar su fábrica de radares de Las Quemadas en pleno proceso de expansión en Córdoba

La multinacional sigue aumentando su producción de radares mientras se fija en Tecnocórdoba y Córdoba TechPark con la vista puesta en el antiguo recinto San Carlos

Parte de las instalaciones de Indra en Córdoba.

Parte de las instalaciones de Indra en Córdoba. / VÍCTOR CASTRO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha concedido este martes la calificación ambiental (paso previo a la licencia) a la multinacional Indra Group para que amplíe su fábrica del polígono industrial de Las Quemadas, todo ello en pleno proceso de expansión de la empresa en varios puntos de la ciudad.

En este caso, Urbanismo ha dado el permiso para que Indra pueda ampliar su actividad en la nave que tiene en la calle Simón Carpintero de Las Quemadas. Los planes de la empresa para esta fábrica se iniciaron a finales del año pasado. Desde diciembre ya trabajan en la fabricación del radar de vigilancia orbital y seguimiento espacial S3T que tiene como objetivo proteger los satélites españoles y que es capaz de identificar objetos menores de 50 centímetros a 2.000 kilómetros de altura.

Nave Indra calle Tallinn 15 Cordoba

Fábrica de Indra en Las Quemadas. / VÍCTOR CASTRO

Recientemente se ha iniciado la fabricación del nuevo radar Nemus, diseñado para la vigilancia antidron, pequeño, compacto y que se instalará en vehículos militares para su protección. A partir de septiembre empezará a fabricar un radar de largo alcance que será capaz de detectar aeronaves o misiles a más de 450 kilómetros de distancia y para 2027 está previsto que Indra inicie la fabricación de un radar multifunción táctico que servirá para modernizar la artillería antiaérea del Ejército.

Indra, en pleno proceso de expansión

Además de aumentar sus instalaciones en Las Quemadas, que son las que ahora mismo están en funcionamiento, Indra tiene en cartera otros dos proyectos de calado en la ciudad. Por un lado, la empresa quiere abrir en Tecnocórdoba (muy cerca de Las Quemadas) otra fábrica más, para la que ya ha iniciado la petición de servicios a Urbanismo.

Nave Indra calle Tallinn 15 Cordoba

Instalaciones de Indra en Córdoba. / Víctor Castro

También solicitó la calificación ambiental para empezar a trabajar en Córdoba TechPark, justo al lado de otro gigante de la industria de defensa, Escribano. En este caso, los planes de Indra para el parque tecnológico aún no están despejados. Y no se puede olvidar que la empresa tiene la vista puesta en el antiguo recinto ferial San Carlos, muy cerca tanto de Las Quemadas y Tecnocórdoba como de Córdoba TechPark.

Noticias relacionadas y más

Los terrenos del antiguo recinto fueron adquiridos hace ya tiempo por la empresa de industria 4.0 Deuser, una compañía que luego fue comprada, precisamente, por Indra. En estos terrenos está previsto que funcione un enorme complejo industrial que vendrá de la mano de Indra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
  2. Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
  3. Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
  4. Rafael Ruiz, presidente del Parque Joyero: 'El turista que viene aquí a ver la Mezquita o los patios no sabe que Córdoba es una potencia joyera
  5. De 9.600 a 385.000 euros: así crece en Córdoba el negocio de las viviendas ocupadas ilegalmente
  6. Segunda conexión cordobesa en el caso Zapatero: el juez vincula al Instituto Halal con la estructura societaria del rescate de Plus Ultra
  7. El Tribunal Supremo obliga de nuevo al Ayuntamiento de Córdoba a repetir un ejercicio clave en la oposición de 21 plazas de bombero
  8. Urbanismo dará licencia para 143 viviendas nuevas en Córdoba: características y dónde se ubicarán

Indra obtiene licencia para ampliar su fábrica de radares de Las Quemadas en pleno proceso de expansión en Córdoba

Indra obtiene licencia para ampliar su fábrica de radares de Las Quemadas en pleno proceso de expansión en Córdoba

Fallece a los 66 años de edad Matías Morillo-Velarde, exgerente de Diario CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Córdoba presenta una nueva web para centralizar el asesoramiento y la mentorización a empresas

El Ayuntamiento de Córdoba presenta una nueva web para centralizar el asesoramiento y la mentorización a empresas

La biblioteca de Amador de los Ríos será subsede del Bellas Artes y la Junta descarta la cesión a la UCO

La biblioteca de Amador de los Ríos será subsede del Bellas Artes y la Junta descarta la cesión a la UCO

La sede del PSOE de Córdoba amanece con una pintada que les llama "traidores"

La hermandad de la Soledad propone una nueva carrera oficial de Córdoba más abierta, segura y conectada con la ciudad

Cuándo salen las notas de la PAU 2026 en Córdoba: fecha, hora y dónde consultarlas

Cuándo salen las notas de la PAU 2026 en Córdoba: fecha, hora y dónde consultarlas

Sadeco limpia las pintadas de "traidores" aparecidas en la sede del PSOE de Córdoba

Tracking Pixel Contents