Indra obtiene licencia para ampliar su fábrica de radares de Las Quemadas en pleno proceso de expansión en Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha concedido este martes la calificación ambiental (paso previo a la licencia) a la multinacional Indra Group para que amplíe su fábrica del polígono industrial de Las Quemadas, todo ello en pleno proceso de expansión de la empresa en varios puntos de la ciudad.

En este caso, Urbanismo ha dado el permiso para que Indra pueda ampliar su actividad en la nave que tiene en la calle Simón Carpintero de Las Quemadas. Los planes de la empresa para esta fábrica se iniciaron a finales del año pasado. Desde diciembre ya trabajan en la fabricación del radar de vigilancia orbital y seguimiento espacial S3T que tiene como objetivo proteger los satélites españoles y que es capaz de identificar objetos menores de 50 centímetros a 2.000 kilómetros de altura.

Fábrica de Indra en Las Quemadas. / VÍCTOR CASTRO

Recientemente se ha iniciado la fabricación del nuevo radar Nemus, diseñado para la vigilancia antidron, pequeño, compacto y que se instalará en vehículos militares para su protección. A partir de septiembre empezará a fabricar un radar de largo alcance que será capaz de detectar aeronaves o misiles a más de 450 kilómetros de distancia y para 2027 está previsto que Indra inicie la fabricación de un radar multifunción táctico que servirá para modernizar la artillería antiaérea del Ejército.

Indra, en pleno proceso de expansión

Además de aumentar sus instalaciones en Las Quemadas, que son las que ahora mismo están en funcionamiento, Indra tiene en cartera otros dos proyectos de calado en la ciudad. Por un lado, la empresa quiere abrir en Tecnocórdoba (muy cerca de Las Quemadas) otra fábrica más, para la que ya ha iniciado la petición de servicios a Urbanismo.

Instalaciones de Indra en Córdoba. / Víctor Castro

También solicitó la calificación ambiental para empezar a trabajar en Córdoba TechPark, justo al lado de otro gigante de la industria de defensa, Escribano. En este caso, los planes de Indra para el parque tecnológico aún no están despejados. Y no se puede olvidar que la empresa tiene la vista puesta en el antiguo recinto ferial San Carlos, muy cerca tanto de Las Quemadas y Tecnocórdoba como de Córdoba TechPark.

Los terrenos del antiguo recinto fueron adquiridos hace ya tiempo por la empresa de industria 4.0 Deuser, una compañía que luego fue comprada, precisamente, por Indra. En estos terrenos está previsto que funcione un enorme complejo industrial que vendrá de la mano de Indra.