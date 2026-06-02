En la noche del miércoles al jueves
Incendio, heridos y personas atrapadas: los equipos de emergencia preparan un simulacro en el Túnel de los Omeyas
El ejercicio nocturno busca evaluar la efectividad de los sistemas de seguridad y la coordinación de los servicios de emergencia en esta zona tan transitada de la capital
La Junta de Andalucía realizará este miércoles un simulacro de accidente e incendio en el Túnel de los Omeyas, situado en la Ronda Oeste de Córdoba, con el objetivo de poner a prueba los sistemas de seguridad y la coordinación de los servicios de emergencia. El ejercicio está previsto entre las 23.00 y las 00.30 horas, una franja elegida por criterios técnicos y operativos para minimizar las afecciones al tráfico y garantizar el normal desarrollo de la prueba en condiciones de seguridad.
Como preparación del operativo, la administración autonómica ha coordinado una reunión técnica con los distintos organismos implicados en la gestión de emergencias, en la que se han definido los procedimientos de actuación y los mecanismos de coordinación entre todos los equipos participantes.
Este simulacro forma parte de la planificación periódica de explotación de la infraestructura y servirá para verificar la eficacia de los protocolos de emergencia, así como la capacidad de respuesta conjunta de los distintos servicios implicados. En 2020, ya se realizó uno en las mismas condiciones.
Una colisión bloquea el túnel
La hipótesis planteada contempla una colisión por alcance entre dos turismos en el interior del túnel, a la altura del punto kilométrico 3+450 del tubo derecho, en sentido norte. Como consecuencia del impacto, ambos vehículos bloquearán completamente la calzada y uno de ellos se incendiará, generando una importante columna de humo.
Además, el ejercicio simulará la presencia de tres víctimas. Dos personas atrapadas en el vehículo incendiado y una tercera con heridas graves en la cabeza y las piernas que dificultarán su movilidad. El incidente será detectado inicialmente desde el Centro de Control a través del sistema de videovigilancia.
Una vez confirmada la emergencia mediante las cámaras, se activará el Plan de Autoprotección del túnel y se pondrán en marcha las actuaciones previstas para un escenario de incendio. El simulacro permitirá evaluar el funcionamiento de los sistemas de detección, ventilación y seguridad, así como la coordinación entre el personal de explotación, el Centro de Control y los servicios externos, entre ellos Policía Local, Bomberos, servicios sanitarios y Emergencias 112.
También se analizarán aspectos como los tiempos de respuesta, la gestión de la emergencia, la evacuación de los usuarios afectados y el restablecimiento de la normalidad una vez finalizada la incidencia.
Durante el desarrollo del ejercicio permanecerán cortados los dos carriles del tubo derecho de la A-3050, en sentido norte, entre la glorieta donde finaliza la avenida Manolete y la situada junto a las calles Isla Gomera e Islas Chafarinas. La Policía Local habilitará itinerarios alternativos para los conductores que necesiten circular por la zona.
Una vez concluido el simulacro, la Junta analizará los resultados obtenidos para detectar posibles áreas de mejora y reforzar, si fuera necesario, los procedimientos de actuación ante emergencias reales en esta infraestructura estratégica de la capital cordobesa.
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