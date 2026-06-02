Que hacer hoy en Córdoba, martes 2 de junio de 2026

Festival de Cine Africano

Proyección de ‘My father’s shadow’

En el marco del festival de Cine Africano tendrá lugar la presentación de Allah is not obliged, de Zaven Najjar, a las 09.30 y la proyección de My father’s shadow, de Akinola Davies, a las 20.30 horas

CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía. Medina y Corella, 5. 09.30 y 20.30 horas.

Exposición

Continúa 'Vida’

Prosigue la exposición fotográfica titulada Vida, de Gervasio Sánchez, que está comisariada por Gerardo Mosquera. Se trata de una muestra de 68 fotografías que recorren décadas de conflictos y la increíble capacidad de resistencia humana. Se podrá visitar hasta el próximo 14 de junio.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Centro de Arte Rafael Botí. Manríquez, 5. De 10.00 a 20.30 horas.

Exposición

Sigue ‘Los pasos del pecado’

En su muestra Los pasos del pecado, Mercedes Daza propone una profunda reflexión visual que habita la intersección entre lo jurídico y lo emocional. Su obra trasciende lo ilustrativo para convertirse en un relato provocador que disecciona la realidad, reconstruyéndola a través del color y la tensión de lo invisible. Bajo una perspectiva contemporánea, la artista invita al espectador a desprenderse de la inocencia y adentrarse en una narrativa donde el concepto clásico de culpa se transforma en una experiencia sensorial y conceptual única. Entrada libre hasta completar el aforo.