El Hospital Reina Sofía celebra una maratón de sangre para impulsar la donación en su 50 aniversario

El Hospital Universitario Reina Sofía celebra durante toda la joranda de este martes una maratón de donación de sangre con motivo de la vigésimo cuarta Semana de la Donación y coincidiendo con la conmemoración del 50 aniversario del centro. La iniciativa, organizada junto al Centro de Transfusión, Tejidos y Células, amplía el horario habitual de colecta para facilitar la participación de todas las personas que quieran contribuir con un gesto sencillo que salva vidas.

La colecta tiene lugar en el hall del hospital, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. El objetivo es visibilizar la generosidad de la ciudadanía y reforzar las reservas de sangre, imprescindibles para intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, urgencias, pacientes críticos y trasplantes. La delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, ha visitado la colecta junto al director gerente del hospital, Francisco Triviño, y al director asistencial del Centro de Transfusión, Rafael Villalba.

Una persona dona sangre este martes en el Reina Sofía. / CÓRDOBA

La delegada territorial de Salud y Consumo ha destacado que “la donación también es planificación sanitaria”, ya que permite que los hospitales puedan anticiparse y responder con seguridad ante las necesidades de los pacientes. En esta línea, el director gerente ha subrayado que “lo más sofisticado de un hospital depende de algo extraordinariamente sencillo como que alguien decida ayudar a otra persona”. En este sentido, ha recordado que la donación está detrás de una transfusión, una cirugía urgente, la atención a un paciente crítico o un trasplante.

La coordinadora médica del Centro de Transfusión, Águeda Jiménez, ha explicado que “cada bolsa de sangre puede llegar a salvar hasta tres vidas, por lo que animo a que toda persona que pueda se sume a este gente.

La donación de sangre en Córdoba

En el acto han señalado que esta actividad llega en un momento especialmente positivo para la donación en Córdoba, ya que, según los datos del centro, hasta el 31 de mayo se han registrado 13.107 unidades de sangre, frente a las 11.391 del mismo periodo de 2025. También han aumentado las donaciones de plasma por plasmaféresis, con 648 unidades frente a las 540 del año anterior.

Uno de los datos más destacados es la incorporación de 1.426 nuevos donantes, casi el doble que los 843 contabilizados en los cinco primeros meses de 2025. Muchos de ellos son jóvenes que se han acercado por primera vez a la donación y que están comenzando a mantenerse vinculados a este proceso solidario.

Noticias relacionadas

La respuesta ciudadana registrada en enero, el accidente de Adamuz a comienzos de año, supuso un impulso extraordinario, con 3.603 donaciones en un solo mes. No obstante, la evolución posterior confirma que el incremento no responde solo a aquella emergencia, sino también al trabajo de promoción y sensibilización desarrollado durante 2026.