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Los fallecidos en Córdoba el martes 2 de junio

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 3 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Fernando Morillo-Velarde Chiclana

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de la Salud.

Juan Pozo Estepa

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Antonio Valverde Blanco

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.

Manuela Quiles Rodríguez

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La inhumación está prevista a las 18:45 horas en el cementerio de San Rafael.

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