Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 2 de junio
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 3 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:
Fernando Morillo-Velarde Chiclana
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de la Salud.
Juan Pozo Estepa
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Antonio Valverde Blanco
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.
Manuela Quiles Rodríguez
La inhumación está prevista a las 18:45 horas en el cementerio de San Rafael.
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