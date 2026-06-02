El Edilquivir toma forma: Córdoba activa nueve proyectos para renovar el entorno del Guadalquivir y el distrito Sur

El equipo de gobierno de Córdoba sigue adelante con el proyecto Edilquivir para el que el Gobierno de España autorizó la concesión de 12 millones de euros de financiación europea de los nuevos Feder (Estrategia de Desarrollo Integral Local). Estamos hablando de nueve proyectos que se van a desarrollar en el eje del río Guadalquivir y el distrito Sur para los que el Ayuntamiento de Córdoba ha concurrido a estas ayudas de la Unión Europea (UE). Los proyectos están presupuestados en un total de 20 millones, y el Consistorio cordobés está dispuesto a completar con fondos propios para alcanzar esa cifra.

Qué es el Edilquivir

Edilquivir incluye proyectos que el Ayuntamiento de Córdoba tiene ya en marcha, como la reforma del circuito del Parque Cruz Conde, o la construcción de una residencia para jóvenes que ya está incluida en el Plan Vives que impulsa Vimcorsa. En general, los nueve proyectos se han subdividido en dos grandes bloques: un primer bloque que incluye la creación de conectores verdes, accesibles e inclusivos; y un segundo bloque de integración, equidad, inclusión social, digital y económica.

Área de actuación y proyectos de 'Edilquivir'. / Ramón Azañón

Comisión de seguimiento del 'Edilquivir'

Hace unos días, los responsables del programa Edilquivir mantuvieron una reunión con los grupos municipales de la oposición, el Consejo del Movimiento Ciudadano y el consejo de distrito Sur, en la que se informó de las últimas novedades del proceso y se constituyó oficialmente la comisión de seguimiento del Edilquivir. El delegado responsable de Fondos Europeos del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca, confirma la buena marcha del procedimiento que está en estos momentos en una fase burocrática. De hecho, el Ayuntamiento ha tenido que presentar de nuevo los nueve proyectos para que compitan entre sí en Europa.

Técnicamente se trata de "una convocatoria de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios", o lo que es lo mismo, un proceso preliminar en el que una administración pública o una entidad financiadora -en este caso la UE- invita a posibles candidatos a presentar sus ideas o proyectos antes de abrir la convocatoria oficial de ayudas. Se trata de un requisito en el que el Ayuntamiento confía en mantener la financiación para los nueve proyectos aceptados en una fase más preliminar.

En el transcurso de la reunión, el concejal del PSOE Ángel Ortiz recordó que el alcalde, José María Bellido, se comprometió a cerrar el anillo verde por el sur con los remanentes que se originaran entre lo presupuestado y el precio de adjudicación de los distintos proyectos y que era esencial comenzar a redactar el proyecto con el fin de no perder ni un euro.

La segunda fase de obras del campo de fútbol de San Eulogio también se ha incluido en ‘Edilquivir’. Córdoba Proyecto Edilquivir río. Foto Ramón Azañón / RAMÓN AZAÑÓN

Distintos niveles de ejecución

Los proyectos del Edilquivir están en distinto grado de ejecución. El más adelantado es la reforma del circuito del Parque Cruz Conde, presupuestado con 1,7 millones, que no se ha adjudicado ya porque inicialmente se iba a financiar con fondos municipales y ahora ha habido que hacer un cambio para ajustarlo a la financiación europea. En cualquier caso, se prevé que en verano comience la obra de rehabilitación del circuito deportivo.

Proyecto de recuperación del paseo natural de la Alameda del Obispo. / CÓRDOBA

Otras iniciativas tienen redactados ya los proyectos y están solo a falta de salir a contratación, como la segunda parte de la reforma del estadio de San Eulogio por 1,4 millones; mientras que para la construcción de un paseo fluvial en el camino histórico de la Alameda del Obispo se acaba de adjudicar el proyecto a la empresa Gis Ingeniería Civil SL. También está ya redactado, y pendiente de salir a contratación, la mejora de la accesibilidad entre el barrio del Guadalquivir y el polígono de La Torrecilla con la construcción de un carril ciclista y una plataforma por 971.500 euros.

Proyecto de mejora de la accesibilidad a la Torrecilla. / CÓRDOBA

Además de estos proyectos, el Edilquivir se completa con un conjunto de obras de reparación del viario público y los parques infantiles del barrio del Guadalquivir, presupuestado con 1,5 millones; la construcción de un centro social de Servicios Sociales en el San Eulogio, presupuestado con 2,9 millones; un proyecto de emprendimiento y empleo en el distrito Sur dotado con un millón de euros, en el que se lleven a cabo talleres y formación, y una plataforma tecnológica de capacitación para la ciudadanía presupuestada en 90.800 euros.

Beneficio económico y emocional

El delegado Jesús Coca explica que los macroproyectos que integran el Edilquivir "se conectan entre sí y permiten cumplir los objetivos marcados en la planificación, y que es capacitar al personal que reside en el barrio Guadalquivir en oficios, demandados por ellos mismos, garantizará que estos puedan participar directamente en la mejora de su barrio, ejecutando las labores de mantenimiento, reparación o adecentamiento de las zonas del mismo que lo precisen".

"Ahora bien, el beneficio no es sólo material, también emocional, ya que poder disfrutar del entorno físico del que se dispone, como los márgenes del río, o la terminación de las infraestructuras deportivas del barrio, que aumentan las relaciones sociales, vienen a regenerar la calidad de vida de los residentes de la zona de actuación", concluye Coca.