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La Diputación de Córdoba expresa su pesar por el fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos

Salvador Fuentes destaca del consejero de Universidad y exrector de la UCO que fue “una persona profundamente comprometida con Córdoba, con la Universidad y con el servicio público, con una gran capacidad de trabajo y de diálogo”

Salvador Fuentes y José Carlos Gómez Villamandos, en un acto celebrado en la Diputación.

Salvador Fuentes y José Carlos Gómez Villamandos, en un acto celebrado en la Diputación. / MANUEL MURILLO

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha expresado su profundo pesar por el fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y exrector de la Universidad de Córdoba. El presidente de la institución provincial ha trasladado, en nombre de la Corporación provincial y en el suyo propio, su “más sentido pésame a la familia, amigos, compañeros y a toda la comunidad universitaria y científica que hoy lamenta su pérdida”.

“Fue una persona profundamente comprometida con Córdoba, con la Universidad y con el servicio público, con una gran capacidad de trabajo y de diálogo”, ha señalado el presidente”. Asimismo, ha recordado su etapa al frente de la Universidad de Córdoba, donde “contribuyó decisivamente a fortalecer su prestigio y proyección”. Además, ha subrayado que, desde sus responsabilidades en el Gobierno andaluz, “continuó trabajando con la misma entrega por el desarrollo de Andalucía con iniciativas muy relevantes para la provincia de Córdoba”.

Constitución de la Comisión Provincial de Emprendimiento de Córdoba. Es pionera en Andalucía Asistentes Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía Lugar: Palacio de la Merced. Escalera de Presidencia

Salvador Fuentes, José Carlos Gómez Villamandos y José María Bellido, en un acto celebrado en la Diputación. / MANUEL MURILLO

Salvador Fuentes, sobre la muerte de Villamandos: "Córdoba pierde a un servidor público ejemplar"

El presidente de la Diputación ha afirmado que “hoy Córdoba pierde a un servidor público ejemplar, a un gran investigador y, sobre todo, a una buena persona, cercana, generosa y profundamente respetada por quienes tuvieron la suerte de trabajar con él”.

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Finalmente, ha querido trasladar su cariño y solidaridad a todos sus seres queridos en estos momentos de dolor, al tiempo que ha reconocido la importante contribución de José Carlos Gómez Villamandos a la Universidad, a Córdoba y a Andalucía.

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