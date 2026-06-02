Diario CÓRDOBA distinguió a Gómez Villamandos como Cordobés del Año en 2019 por su compromiso con Córdoba

Con el fallecimiento del consejero de Universidad y exrector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, Córdoba pierde a una de las figuras más destacadas y reconocidas del ámbito universitario en las últimas décadas. Entre los numerosos reconocimientos que marcaron su trayectoria pública, Diario CÓRDOBA lo distinguió en 2019 como Cordobés del Año, dentro de la categoría de Valores Sociales.

El galardón reconoció la labor desarrollada ese año por Gómez Villamandos como rector de la Universidad de Córdoba, una etapa en la que la institución reforzó su posicionamiento nacional e internacional y consolidó proyectos estratégicos en investigación, transferencia de conocimiento y excelencia académica. Además, en 2019, Gómez Villamandos alcanzó uno de los hitos más destacados de su carrera al convertirse en el primer cordobés en presidir la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la principal organización que representa a las universidades del país.

Al conocer la concesión del premio, el entonces rector expresó su satisfacción por un reconocimiento que quiso compartir con toda la comunidad universitaria. "Lo hago extensivo a toda la Universidad de Córdoba, por lo que supone de valoración del trabajo que se viene realizando", señaló entonces. Además, destacó que la distinción representaba "un aliciente para seguir trabajando, desarrollar nuevos proyectos y mantener un compromiso para seguir creciendo".

La distinción como Cordobés del Año reflejó entonces el reconocimiento de la sociedad cordobesa a una figura estrechamente vinculada al desarrollo académico, científico y social de la provincia. Hoy, tras conocerse su fallecimiento, aquel premio adquiere un significado especial como recuerdo de una trayectoria marcada por el servicio a la Universidad de Córdoba y por su compromiso con el avance del conocimiento y la educación superior.

Gómez Villamandos, en el centro, junto a otros asistentes a la gala de los Cordobeses del Año 2019. Todos con mascarillas, pues la ceremonia se celebró en octubre de 2020, el año de la pandemia. / A.J. González

Una trayectoria ligada a la Universidad de Córdoba

Nacido en Córdoba en 1963, José Carlos Gómez Villamandos desarrolló gran parte de su carrera profesional en la UCO, donde se licenció con premio extraordinario en Veterinaria en 1986 y obtuvo el doctorado dos años después. Catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparada de la Facultad de Veterinaria, accedió al Rectorado en 2014 y fue reelegido para un segundo mandato, ocupando el puesto hasta mayo de 2022.

El rector al que le tocó gestionar la pandemia del covid

Cabe señalar que durante su etapa como rector, entre otras cosas le tocó gestionar el impacto de la pandemia del covid en la Universidad, una crisis global en que la UCO potenció sus herramientas telemáticas e impulsó la digitalización de los servicios administrativos para garantizar la continuidad del curso. Como curiosidad, el premio que le concedió Diario CÓRDOBA le fue entregado en una gala celebrada en octubre de 2020, en que aún era necesario mantener la distancia de seguridad en el público y las mascarillas.

Impulso a la proyección internacional de la UCO

Durante su etapa como rector, Gómez Villamandos defendió la necesidad de mejorar la financiación universitaria, captar fondos internacionales y elevar la calidad de los procesos académicos e investigadores. Bajo su mandato, la Universidad de Córdoba continuó mejorando su presencia en los principales rankings internacionales, especialmente en áreas como Veterinaria, donde llegó a situarse entre las mejores universidades del mundo.

También presidió el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3), una alianza estratégica que integra a varias universidades andaluzas, al IFAPA y al CSIC para impulsar la investigación y la innovación en el sector agroalimentario.