Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comienza la SelectividadBuena 'vibra' en LenguaExamen de LenguaExamen de Historia de EspañaExamen de FilosofíaFotogalería | PAU en imágenesPintadas sede PSOEBiblioteca Amador de los RíosBinterIndraParo en CórdobaEscuela de HosteleríaEdilquivirFallece Matías Morillo-VelardeApartamentos turísticosParcelación La PerlaPiscina AssuanMilagro de Greta
instagramlinkedin

Sucesos

Desalojado un supermercado de Córdoba tras un incendio en un cuadro eléctrico: "Hubo pequeñas explosiones"

El fuego se ha desatado pasadas las 14.00 horas en un establecimiento del Sector Sur

Desalojado un supermercado de Córdoba tras un incendio en un cuadro eléctrico.

Desalojado un supermercado de Córdoba tras un incendio en un cuadro eléctrico. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Los bomberos de Córdoba han intervenido este martes en el incendio de un cuadro eléctrico en el supermercado El Jamón, en la calle Pontevedra, en el barrio del Sector Sur, que obligó a desalojar el establecimiento.

Según han informado desde el cuerpo a este periódico, el aviso se recibió en torno a las 14.05 horas, tras detectarse un incendio en el cuadro eléctrico del local. El incidente provocó chispazos y pequeñas explosiones, además de un corte de luz, lo que generó alarma entre clientes y trabajadores y motivó el desalojo preventivo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Córdoba, que sofocaron el fuego con rapidez y procedieron a ventilar el establecimiento, ya que el humo se estaba extendiendo por la tienda.

Noticias relacionadas

No se han registrado daños estructurales ni personas heridas o afectadas por inhalación de humo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
  2. Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
  3. Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
  4. Rafael Ruiz, presidente del Parque Joyero: 'El turista que viene aquí a ver la Mezquita o los patios no sabe que Córdoba es una potencia joyera
  5. De 9.600 a 385.000 euros: así crece en Córdoba el negocio de las viviendas ocupadas ilegalmente
  6. Segunda conexión cordobesa en el caso Zapatero: el juez vincula al Instituto Halal con la estructura societaria del rescate de Plus Ultra
  7. El Tribunal Supremo obliga de nuevo al Ayuntamiento de Córdoba a repetir un ejercicio clave en la oposición de 21 plazas de bombero
  8. Urbanismo dará licencia para 143 viviendas nuevas en Córdoba: características y dónde se ubicarán

Desalojado un supermercado de Córdoba tras un incendio en un cuadro eléctrico: "Hubo pequeñas explosiones"

Desalojado un supermercado de Córdoba tras un incendio en un cuadro eléctrico: "Hubo pequeñas explosiones"

La parcelación de La Perla avanza hacia los servicios básicos con la aprobación de su plan especial

La parcelación de La Perla avanza hacia los servicios básicos con la aprobación de su plan especial

Indra obtiene licencia para ampliar su fábrica de radares de Las Quemadas en pleno proceso de expansión en Córdoba

Indra obtiene licencia para ampliar su fábrica de radares de Las Quemadas en pleno proceso de expansión en Córdoba

Córdoba firma su mejor mayo en 20 años: el paro baja hasta los 46.742 desempleados

La biblioteca de Amador de los Ríos será subsede del Bellas Artes y la Junta descarta la cesión a la UCO

La biblioteca de Amador de los Ríos será subsede del Bellas Artes y la Junta descarta la cesión a la UCO

El Edilquivir toma forma: Córdoba activa nueve proyectos para renovar el entorno del Guadalquivir y el distrito Sur

El Edilquivir toma forma: Córdoba activa nueve proyectos para renovar el entorno del Guadalquivir y el distrito Sur

Patrimonio avala la rehabilitación de las cubiertas del Monasterio de San Jerónimo de Valparaíso

Patrimonio avala la rehabilitación de las cubiertas del Monasterio de San Jerónimo de Valparaíso

Qurtuba Academy se amplía: nace en Córdoba la primera Escuela Superior de Hostelería de España

Qurtuba Academy se amplía: nace en Córdoba la primera Escuela Superior de Hostelería de España
Tracking Pixel Contents