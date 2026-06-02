Desalojado un supermercado de Córdoba tras un incendio en un cuadro eléctrico: "Hubo pequeñas explosiones"

Los bomberos de Córdoba han intervenido este martes en el incendio de un cuadro eléctrico en el supermercado El Jamón, en la calle Pontevedra, en el barrio del Sector Sur, que obligó a desalojar el establecimiento.

Según han informado desde el cuerpo a este periódico, el aviso se recibió en torno a las 14.05 horas, tras detectarse un incendio en el cuadro eléctrico del local. El incidente provocó chispazos y pequeñas explosiones, además de un corte de luz, lo que generó alarma entre clientes y trabajadores y motivó el desalojo preventivo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Córdoba, que sofocaron el fuego con rapidez y procedieron a ventilar el establecimiento, ya que el humo se estaba extendiendo por la tienda.

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No se han registrado daños estructurales ni personas heridas o afectadas por inhalación de humo.