VERANO EN CÓRDOBA
Ya hay fecha para la apertura de la Piscina Assuan en Córdoba: precios, horarios y detalles de la temporada
Es una de las dos piscinas disponibles en la sierra de Córdoba
Una de las piscinas con más historia de Córdoba, Assuan, ubicada en plena sierra, ya ha puesto fecha al inicio de la temporada de baño 2026, sumándose a la apertura escalonada de todas las piscinas de la capital van abriendo sus puertas para aliviar el sofocante calor cordobés, que ha irrumpido con fuerza desde finales de mayo y se mantiene en los primeros compases de junio.
Assuan, una de las dos piscinas ubicadas en la sierra de Córdoba a pocos minutos del centro urbano, abre la temporada el sábado 13 de junio. Con un aforo de 1.312 personas, cuenta con una piscina familiar de grandes dimensiones y piscina infantil equipada con atracciones. A destacar los chorros, cascadas y los toboganes que amenizan los baños en sus instalaciones.
La piscina dispone asimismo de restaurante con terraza y chiringuito, y de una zona de merendero para quienes prefieran llevar su propia comida. Y para quienes no quieran llevar sus propias sillas, hay un servicio de alquiler de hamacas y camas balinesas, y parking gratuito para los usuarios.
Precios
En su página web, Assuan informa de las tarifas para la temporada, distinguiendo entre días laborables, y sábados, domingos y festivos. De momento, y a la espera de una posible actualización, figuran las tarifas de 2025.
Tarifas de acceso en días laborables
Los precios para jornadas entre semana quedan establecidos de la siguiente manera:
- Adultos: 12 euros
- Infantil (de 3 a 12 años): 7,50 euros
Las tarifas tienen una promoción de tarde con precios al 50% a partir de las 16.00 horas todos los días de la semana, no acumulable a otras promociones.
Tarifas en días festivos
Los fines de semana y festivos, las tarifas se elevan ligeramente:
- Adultos: 14 euros
- Infantil (de 3 a 12 años): 10,50 euros
Las tarifas tienen una promoción de tarde con precios al 50% a partir de las 16.00 horas todos los días de la semana, no acumulable a otras promociones.
Horario
El horario de la piscina Assuan es de 11.00 a 20.00 horas todos los días de la semana, incluidos festivos. Las instalaciones permanecerán abiertas del 13 de junio al 31 de agosto.
Cómo llegar a Assuan
En coche, las vías más rápidas para llegar a las instalaciones de Assuan es por la Avenida del Brillante y CO-3405, con una distancia estimada de 10 kilómetros y unos 25 minutos de viaje; o por la CO-3408, 11 kilómetros de distancia y 25 minutos.
En autobús, línea 76 de autobuses de Aucorsa (Pza. de Colón – Las Jaras), con el siguiente itinerario.
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
- Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
- Rafael Ruiz, presidente del Parque Joyero: 'El turista que viene aquí a ver la Mezquita o los patios no sabe que Córdoba es una potencia joyera
- De 9.600 a 385.000 euros: así crece en Córdoba el negocio de las viviendas ocupadas ilegalmente
- Segunda conexión cordobesa en el caso Zapatero: el juez vincula al Instituto Halal con la estructura societaria del rescate de Plus Ultra
- El Tribunal Supremo obliga de nuevo al Ayuntamiento de Córdoba a repetir un ejercicio clave en la oposición de 21 plazas de bombero
- Urbanismo dará licencia para 143 viviendas nuevas en Córdoba: características y dónde se ubicarán