Tradición familiar en Andalucía: Córdoba destaca como la provincia donde más bebés heredan el nombre de uno de los progenitores

¿Cómo te llamas? ¿Y cómo se llaman tus padres? Si vives en Córdoba es posible que tu nombre sea el mismo que el de tu padre o el de tu madre, ya que la provincia es una de las más tradicionales de Andalucía a la hora de mantener la tradición de que los hijos hereden el nombre de uno de sus progenitores.

Así lo certifica la estadística elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), actualizada en 2025 con datos de 2024, y que recogen los nombres escogidos por las familias andaluzas para sus recién nacidos. Sobre el papel, nada fuera de lo habitual, tanto la provincia como el resto de Andalucía siguen abonados, salvo raras excepciones, a los clásicos, con el nombre de Manuel para ellos, y el de María para ellas, encabezando el listado de los nombres más comunes.

Ahora bien, atendiendo a la letra pequeña, surgen las curiosidades, como el nombre heredado generación tras generación.

Los nombres de recién nacidos más populares en Córdoba

Los datos del IECA revelan que en el caso de las niñas, los nombres preferidos en Córdoba son María, Sofía, Carmen y Lucía. Y en el caso de los niños: Manuel, Álvaro, Alejandro y Hugo.

Un bebé recién nacido en el Reina Sofía, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

Atendiendo al nombre de las madres y los padres, el 9,4% de los recién nacidos de Andalucía heredaron el nombre de alguno de sus progenitores. Así, el 4,9% de las niñas nacidas en 2024 heredaron el nombre de su madre, porcentaje que en el caso de los niños se elevó hasta alcanzar el 13,7%. Entre los 100 nombres más frecuentes de niñas, encontramos el mayor porcentaje de herencia en las niñas llamadas Cristina, donde el 48,4% tienen el mismo nombre que su madre. En el caso de los niños es Francisco Javier el nombre que más hereda el del padre, el 72,1% de los recién nacidos con este nombre.

La tendencia adquiere más fuerza en Córdoba, que es la provincia andaluza donde ocurrió esta circunstancia con mayor frecuencia en el total de los nacimientos, el 12,3%, por encima de la media andaluza, heredándose el nombre del padre en el 17,9% de los niños y el de la madre en el 6,4% de las niñas.

Estos son los nombres que los andaluces ponen a sus bebés

A nivel andaluz, los nombres más frecuentes en varones son Manuel, Alejandro, Hugo y Pablo. Todos ellos suponen el 10% del total de niños. Mientras que en el caso de las niñas las designaciones más frecuentes –con un 9% del total- son María, Lucía, Sofía y Carmen.

En el caso de las niñas, la mayoría de las provincias apuesta por estos nombres clásicos, y solo destacan como nombres fuera de la tendencia observada los de Lola, presente en Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla; el de Manuela, en Cádiz y Sevilla; y el de Vega y Martina, ambos en Jaén.

Imagen de un bebé recién nacido. / Archivo / CÓRDOBA

Por su parte, los nombres de niños que se desmarcan de la tendencia de los más comunes son Antonio en Almería, Thiago en Cádiz, Álvaro en Almería, Córdoba y Jaén; Leo en Málaga y Gonzalo en Sevilla.

Estos son los nombres de niña más comunes en las provincias andaluzas:

Almería

Sofía

María

Carmen

Lucía

Cádiz

María

Lucía

Manuela

Lola

Córdoba

María

Sofía

Carmen

Lucía

Granada

María

Carmen

Lucía

Sofía

Huelva

María

Sofía

Lola

Lucía

Jaén

Lucía

María

Vega

Martina

Málaga

Sofía

María

Lucía

Lola

Sevilla

María

Carmen

Lola

Manuela

Una bebé recién nacida, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Estos son los nombres de niño más comunes en las provincias andaluzas:

Almería

Manuel

Alejandro

Antonio

Álvaro

Cádiz

Manuel

Mateo

Thiago

Hugo

Córdoba

Manuel

Álvaro

Alejandro

Hugo

Granada

Manuel

Martín

Alejandro

Mateo

Huelva

Manuel

Pablo

Hugo

Martín

Jaén

Manuel

Alejandro

Hugo

Álvaro

Málaga

Hugo

Manuel

Mateo

Leo

Sevilla