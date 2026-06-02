Cuándo salen las notas de la PAU 2026 en Córdoba: fecha, hora y dónde consultarlas

Ha llegado el momento más esperado para los estudiantes de Córdoba, y Andalucía, que han realizado este año la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la antigua Selectividad. Una vez superados los nervios de los exámenes de las pruebas de evaluación de acceso a la universidad celebrados el 2, 3 y 4 de junio, llega la hora de conocer la nota final, esa que representa la llave de acceso a la carrera universitaria escogida por los estudiantes.

Primero será la nota, luego, si es necesario, la revisión de las calificaciones, la presentación de las solicitudes y, finalmente, la primera adjudicación de plazas. Estas son las claves de este proceso.

Estudiantes de Córdoba esperan para hacer la prueba de Selectividad / A.J.González

Más de 4.000 alumnos a la espera

Más de 40.000 estudiantes andaluces, más de 4.700 de ellos en Córdoba, se presentan a la convocatoria ordinaria de la PAU en Andalucía durante las jornadas del 2, 3 y 4 de junio. Este examen es determinante a la hora de la nota de acceso a la carrera, ya que representa el 40% de la calificación final.

¿Cómo se calcula la nota final de la PEvAU?

La calificación final se obtiene de forma ponderada entre la nota de Bachillerato y las calificaciones obtenidas en las dos fases de la Selectividad: la obligatoria y la voluntaria.

La nota de Bachillerato representa el 60 por ciento y la de la parte obligatoria un 40%, con una calificación máxima total de 10. Por su parte, la fase voluntaria permite sumar hasta cuatro puntos más, hasta una nota de 14.

¿Cuándo se dan las notas de la PAU?

Las notas de Selectividad en Andalucía se publicarán el jueves 11 de junio a las 10.00 horas en los portales de las universidades andaluzas. El estudiante debe acceder a la universidad donde haya realizado la PAU. En el caso de Córdoba, es en la Universidad de Córdoba. Puedes consultarlas en este enlace.

¿Y si no estoy de acuerdo con mi nota?

En el caso de que no se esté de acuerdo con la calificación obtenida, se puede solicitar la revisión de los exámenes, que tendrá lugar del 13 al 16 de junio. Una vez revisados, se publicarán las calificaciones definitivas el 19 de junio.

Rectorado de la Universidad de Córdoba. / FRANCISCO GÓNZALEZ

Entrega de solicitudes

El plazo de entrega de solicitudes para la preinscripción en el Distrito Único Andaluz tendrá lugar del 12 de junio al 22 de junio.

Adjudicación de plazas

El 2 de julio se publicará la primera adjudicación de plazas para la fase ordinaria, abriéndose un plazo de reclamación hasta el 8 de julio. La segunda adjudicación se publicará el 16 de julio.