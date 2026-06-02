De Córdoba a Harvard (y el MIT): Diego Delgado, elegido para las becas Movers en EEUU

El cordobés Diego Delgado participa en las becas Movers, que desde este lunes y hasta el próximo 6 de junio le llevarán por algunos de los centros más prestigiosos de Estados Unidos, como Harvard, el MIT o la Reserva Federal de Boston, en una experiencia de formación académica de alto nivel.

Delgado, de 24 años, es uno de los 16 españoles seleccionados en la novena edición de las Becas Movers FUE, una iniciativa de la Fundación Universidad-Empresa en colaboración con la Fundación Rafael del Pino que reconoce la actitud y el potencial de estudiantes que, «a lo largo de su itinerario formativo, han demostrado tener ganas de mover el mundo». Durante seis días intensos, el grupo visitará la Escuela de Medicina de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Reserva Federal del Banco de Boston y el Complejo de Ingenieros de Harvard. Además, mantendrán encuentros con investigadores, emprendedores y directivos internacionales, con el objetivo de “ampliar su foco y formación de cara al futuro”, explican desde la organización.

Instalaciones del MIT de Boston. / EFE

Sobre el cordobés seleccionado

Diego Delgado se formó en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Córdoba y actualmente realiza prácticas en Amadeus, una tecnológica vinculada al sector mundial de los viajes y el turismo que gestiona más de dos millones de hoteles, 400 aerolíneas y más de 200 aeropuertos en todo el mundo. Se define como una persona “creativa” y a la que “le encanta comunicar”. Su objetivo, según Movers, es seguir desarrollando su carrera profesional en Madrid, aunque “le gustaría volver en un futuro a Córdoba”.

El cordobés Diego Delgado. / CÓRDOBA

Diego Delgado: “Espero aprovechar esta experiencia al máximo"

No han sido solo sus prácticas en Amadeus las que le han abierto la puerta a esta beca, sino también su “gran perfil académico” y su “capacidad de trabajo”. “Espero aprovechar esta experiencia al máximo, aprendiendo tanto de mis compañeros como de todos los profesionales que tengamos la oportunidad de conocer y, por supuesto, disfrutando del proceso”, declaraba el joven antes de partir a Estados Unidos. Delgado ha sido seleccionado entre más de 2.000 candidatos.

Cabe recordar que el año pasado otra cordobesa fue elegida para este programa, Lourdes Gil Morillo-Velarde, graduada en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio, que fue seleccionada mientras realizaba prácticas en la empresa Penibética de Cervezas y Bebidas.