Economía
Córdoba firma su mejor mayo en 20 años: el paro baja hasta los 46.742 desempleados
Las listas del SAE pierden 5.832 inscritos en el último año y la fuerte caída porcentual del 11% anual supera la media andaluza
El paro vuelve a descender y sitúa a Córdoba en su mejor nivel de los últimos 20 años, al contabilizar 46.742 desempleados durante el mes de mayo. Si bien se trata de un periodo tradicionalmente bueno para el mercado laboral, fundamentalmente, por coincidir con la celebración de fiestas locales, la información del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) indica que habría que remontarse a mayo de 2005 para obtener un dato más bajo en la provincia.
El mercado laboral tiene hoy 5.832 trabajadores parados menos que hace un año y la caída porcentual se ha fijado en un 11%, el mejor resultado de Andalucía por detrás de Jaén (-12% anual, con 31.627 parados) y de Huelva (-13% y 26.908 desempleados). En la comunidad autónoma, 548.120 personas buscan una oportunidad y estas son, aproximadamente, un 10% menos que hace un año.
El desempleo femenino se enquista en la provincia
La información difundida por el Ministerio de Trabajo este martes pone de relieve, sin embargo, que el desempleo femenino se enquista en la provincia. Las mujeres continúan representando dos terceras partes (63%) del colectivo de desempleados, con 29.230 personas en cifras absolutas. De su parte, los hombres suponen un 37% y las listas del SAE tienen a 17.512 registrados.
Respecto a la evolución experimentada en los diferentes sectores económicos, los servicios han vuelto a ser protagonistas de la bajada en el último mes. Coincidiendo con la celebración de fiestas como la Feria de Córdoba y los Patios, el número de parados ha bajado en 780 personas (-1,6%) en comparación con abril y, de estas, 539 se han ocupado en servicios; 114, en la agricultura; 24, en la industria y 49, en la construcción. Además, 54 cordobeses han accedido a su primer empleo.
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