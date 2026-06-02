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Hacemos Córdoba dice que la Feria "cada vez se parece más" a las de otras ciudades

El grupo municipal cree que la fiesta está perdiendo su esencia por culpa del PP

Ambiente en una caseta de la Feria de Córdoba.

Ambiente en una caseta de la Feria de Córdoba. / MANUEL MURILLO

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El grupo municipal Hacemos Córdoba considera que la Feria de Nuestra Señora de la Salud “continúa perdiendo parte de su identidad” como consecuencia de la “falta de planificación y gestión” del gobierno municipal del Partido Popular. "La Feria de Córdoba siempre se ha caracterizado por ser un espacio abierto, popular y acogedor para cualquier persona. Sin embargo, cada vez se parece más a la Feria de otras ciudades y está perdiendo aquello que la hacía diferente", ha señalado la coalición.

Hacemos Córdoba denuncia que durante esta edición se han vuelto a producir situaciones que dificultan el acceso a determinadas casetas y que ponen en cuestión el carácter integrador de la Feria."No podemos permitir que una persona encuentre obstáculos para entrar en una caseta por su vestimenta, su condición sexual o cualquier otra circunstancia personal. La Feria debe seguir siendo un espacio donde todo el mundo se sienta bienvenido", han defendido.

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Un grupo de amigos disfruta en una caseta de la Feria de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Sin ordenanza de la Feria

La coalición recuerda además que el alcalde mantiene pendientes hasta 16 ordenanzas a las que se comprometió, entre ellas la de Feria, una norma que consideran “imprescindible” para “garantizar derechos, establecer reglas claras y dar seguridad” tanto a quienes disfrutan de la Feria como a quienes participan en ella. "Es incomprensible que sigamos sin una ordenanza de Feria mientras el gobierno municipal acumula compromisos incumplidos. Esa regulación no es un trámite menor: es la herramienta que debe garantizar derechos, convivencia y un modelo de Feria inclusivo", han afirmado.

Reconocimiento a los que hacen más inclusiva la Feria de Córdoba

Desde Hacemos Córdoba han querido reconocer el trabajo que realizan colectivos y entidades sociales para hacer de la Feria un espacio más inclusivo. "Si hoy existen iniciativas que promueven la igualdad, la diversidad y la prevención de agresiones es gracias, en gran medida, al compromiso de los colectivos sociales. El Ayuntamiento debería implicarse mucho más en estas políticas y asumir plenamente sus responsabilidades", han señalado.

Puntos Violeta Feria de Cordoba

Una joven pasa frente a una caseta con el distintivo de punto violeta. / VÍCTOR CASTRO

Hacemos Córdoba: "Necesitamos una Feria más sostenible"

La coalición considera que la falta de planificación también afecta a cuestiones fundamentales para el futuro del recinto ferial. "Necesitamos una Feria más sostenible, con mejores servicios y con medidas que permitan recuperar el número de casetas que se ha ido perdiendo durante los últimos años. No basta con ampliar algunas de las existentes para ocultar los espacios vacíos", han advertido.

Asimismo, reclaman una mejora del transporte público durante los días de Feria, especialmente para la periferia. "Hay que reforzar Aucorsa con más personal y más autobuses, más líneas, ampliar horarios y garantizar que cualquier vecino o vecina pueda llegar al recinto en igualdad de condiciones, viva donde viva", han explicado.

A.J.González Córdoba Domingo de Feria en el Arenal Feria de la Salud mayo Calle de acceso a la feria desde la parada de aucorsa y taxis

Calle de la Guitarra, uno de los accesos y salidas de la Feria. / A. J. GONZÁLEZ

La coalición ha querido también recordar la agresión sufrida por uno de los puestos de comida durante la Feria, trasladando de nuevo su “solidaridad y apoyo” a las personas afectadas, y confiando en que hechos de este tipo “no vuelvan a repetirse”.

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Por todo ello, Hacemos Córdoba reclama al alcalde que empiece desde este momento a trabajar en la próxima edición de la Feria. "Es el momento de aprobar la ordenanza de Feria y cumplir los compromisos pendientes. Córdoba merece recuperar una Feria que sea fiel a su historia, a sus tradiciones y a su carácter abierto y popular, garantizando derechos y convivencia para toda la ciudadanía", concluyen.

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