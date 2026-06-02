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Buena 'vibra' tras el examen de Selectividad de Lengua y Literatura en Córdoba, con dos autores de teatro: "Ha estado bien, pero podían haber dado más optatividad"

La mayoría de estudiantes han salido de la prueba "más tranquilos" después de una prueba que en general ha resultado sencilla, con un texto a comentar obligatorio de Manuel Vincent sobre las buenas maneras

María Conde, estudiante de Villarrubia, tras el examen de Lengua y Literatura de Selectividad en Córdoba: “Ha sido sencillo si has estudiado”

María Conde, estudiante de Villarrubia, tras el examen de Lengua y Literatura de Selectividad en Córdoba: “Ha sido sencillo si has estudiado”

A. J. González

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Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Córdoba

Buena vibra y menos nervios después del primer examen de Selectividad en Córdoba. Así se pueden resumir las sensaciones de la mayoría de estudiantes que han pasado esta mañana por las aulas de la facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba (UCO), una de las sedes donde se están realizando las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Según María Conde, de Villarrubia, que ha acudido con un grupo de compañeros del instituto, a En literatura, ha elegido el teatro de Buero Vallejo y en los libros El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite. Además, había un texto periodístico a comentar de Manuel Vincent de El País obligatorio sobre la importancia de las buenas maneras. "Yo creo que ha estado bastante bien, hemos salido contentos".

La única queja que han expresado algunos de los consultados es que en literatura, hayan salido dos preguntas de teatro. "Se han pasado porque hay nueve temas y podían haber dado algo más de optatividad, pero en general ha estado bastante bien", ha asegurado Daniel Merino, de la Trinidad. Para Salvador Vilches, estudiante del IES San Álvaro, la prueba ha sido más fácil de lo que esperaba. Se prepara para estudiar Medicina, así que necesita superar el 13,2 de nota media y lleva mucho tiempo estudiando. "El texto periodístico iba sobre las buenas maneras y en el argumentativo, nos han pedido que explicáramos si se ha perdido la buena educación o no". Su tesis ha sido que "las cosas han cambiado mucho". A partir de esa premisa, ha desarrollado el resto. Sobre la prueba de Literatura, no tenía quejas. "Es verdad que había dos temas de teatro, pero en los textos ha salido la poesía de Cernuda y la sintaxis ha sido sencilla".

La primera jornada de la PAU, en imágenes

La primera jornada de la PAU, en la Facultad de Medicina y Enfermería de la UCO. / A.J. González

"Todo ha ido bien", aseguran Sofía González y Nuria Osuna

Sofía González y Nuria Osuna vienen del IES Medina Azahara y las dos han coincidido en que pese a los nervios iniciales: "Todo ha ido bien". Como la mayoría, han elegido El cuarto de atrás de Martín Gaite. "Yo diría que la gente ha salido contenta porque no hemos visto a nadie echo polvo ni llorando", han asegurado convencidas.

"No quiero hacer de madre helicóptero"

A su lado, una madre esperaba ansiosa la salida de su hija. "Llevamos noches, semanas, meses horribles, de muchos nervios", ha indicado, "estoy esperando a ver cómo se le ha dado la primera prueba porque de eso va a depender cómo se enfrenta a los demás, con qué ánimo". Después, adelantaba, "me iré a casa porque tampoco se trata de hacer de madre helicóptero y ponerla más nerviosa".

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La primera jornada de la PAU 2026 en Córdoba, en imágenes

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La primera jornada de la PAU, en imágenes / A.J.González

Para Dorotea Jiménez, del IES Alhakén II, "ha sido fácil aunque también es verdad que me lo he preparado mucho". Quiere estudiar Diseño de Interiores y no necesita mucha nota, pero ha estudiado a conciencia. Al salir, ya estaba pensando en el siguiente examen, el de Historia de España: "Ojalá que pongan la Guerra de la Independencia, la Guerra Civil o Isabel II", apostaba. La suerte del primero ya está echada. Ahora toca seguir juntado. Suerte a todos.

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