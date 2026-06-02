Aeropuerto
Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
La oferta está desde este martes y hasta el 15 de junio para vuelos que salgan a partir del 15 de septiembre
La aerolínea Binter ha lanzado desde este martes y hasta el 15 de junio una nueva promoción que permitirá volar de Córdoba a Canarias por 75 euros a partir del 15 de septiembre.
A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 75 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo escala en Gran Canaria.
Hasta 220 conexiones entre islas
Los pasajeros de estos vuelos disfrutarán de las ventajas que ofrece la aerolínea canaria, como el confort de sus aviones, el servicio a bordo, que incluye un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otros aspectos. En la promoción, Binter mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, y es que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.
Asimismo, pone a disposición de sus clientes productos como Discover, el stopover de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal, o AirPass Explorer, que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional.
Dos conexiones semanales con Córdoba
Las personas que deseen aprovechar esta promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía. Cabe recordar que la aerolínea ofrece desde el pasado año dos conexiones semanales por sentido entre el aeródromo cordobés y el de Gran Canaria.
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