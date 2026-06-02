El Ayuntamiento de Córdoba presenta una nueva web para centralizar el asesoramiento y la mentorización a empresas

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha presentado este martes la nueva plataforma digital emprendimientodecordoba, concebida como portal de referencia para autónomos y pymes de la ciudad. La nueva dirección, conectada con la web del Imdeec, busca concentrar en un mismo espacio los recursos de la Red de Emprendimiento y facilitar el acceso a servicios de acompañamiento, mentorización y orientación de forma “más clara y ágil”.

"No es solo un cambio de imagen"

Torrent ha explicado que ambas webs cuentan con enlaces recíprocos para que el usuario pueda moverse “con comodidad y sin perder el hilo” en su gestión. A su juicio, el lanzamiento “no es solo un cambio de imagen”, sino un rediseño integral de la estructura del portal para que el acceso a la información sea “más intuitivo, rápido y sencillo” para quienes quieran poner en marcha una empresa o desarrollar una idea de negocio, ha subrayado la también delegada de Economía y Empleo.

Blanca Torrent, en la presentación de la nueva web. / CÓRDOBA

La responsable municipal ha señalado que el objetivo es “resolver problemas reales del tejido productivo” y ha agradecido la colaboración de la Delegación de Modernización Digital. En esa línea, ha indicado que la renovación permite unificar en un solo espacio la oferta de servicios gratuitos disponibles para emprendedores y empresas, y ha definido la plataforma como una especie de “ventanilla única” desde la que el usuario puede encontrar itinerarios de capacitación, tutorías especializadas, mentorización y consultoría estratégica adaptadas a las distintas fases del proyecto.

Ayuda a más de 900 proyectos

Torrent ha añadido que este trabajo “ya se nota en cifras”. En el primer año de la Red de Emprendimiento “más de 900 personas” han pasado por la red. En lo que va de 2026, ha indicado, se ha atendido a “más de 70 nuevos emprendedores cordobeses”, con los que se ha trabajado en el diseño de su itinerario y a los que se presta “asesoramiento constante”, con una media de 18 mentorizaciones individualizadas. Además, ha señalado que se han atendido 25 proyectos.

Captura del nuevo portal de Emprendimiento de Córdoba. / CÓRDOBA

La presidenta del Imdeec ha destacado también que el nuevo portal sirve para visibilizar los nodos e infraestructuras que integran la red de desarrollo económico, como los viveros de empresas, y que los recursos se organizan en “itinerarios de capacitación técnica y de formación”. Según ha explicado, la estructura permite segmentar contenidos y servicios en ámbitos como el emprendimiento tecnológico y laboral, el digital y el social, con el objetivo de ajustarse mejor a cada modelo de negocio.