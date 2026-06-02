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Adolfo Molina, delegado de la Junta en Córdoba, sobre la muerte de Gómez Villamandos: "Deja una huella imborrable en Andalucía"
El Gobierno andaluz lamenta la pérdida de un "gran servidor público" que "amaba la universidad" y trabajó por su engrandecimiento
El delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha lamentado este martes la muerte del exrector de la Universidad de Córdoba (UCO) y consejero de Universidad, Investigación e Innovación, el cordobés José Carlos Gómez Villamandos. Molina ha señalado que, "con profunda tristeza, hemos recibido la noticia del fallecimiento de un gran hombre, de una gran persona".
Molina ha destacado que "ha sido un honor tenerlo como consejero del Gobierno de Andalucía después de una brillante carrera como docente universitario, como rector de la Universidad de Córdoba y como presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)". Para el delegado de la Junta en Córdoba, Gómez Villamandos era "una persona que amaba la universidad y que toda su vida trabajó por engrandecerla y por hacerla mejor".
Por todo ello, para Molina, "hemos perdido a un gran servidor público que deja una huella imborrable en Andalucía y de forma muy especial en Córdoba". El popular también ha querido reseñar que para él "ha sido un orgullo trabajar a su lado, compartir grandes momentos y disfrutar de esa gran persona".
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