Más de 2.000 personas viajarán desde Córdoba para asistir a la visita del Papa León XIV en Madrid

La cuenta atrás ya ha empezado. El papa León XIV pisará España el próximo sábado 6 de junio, por lo que los interesados en asistir a esta visita histórica ya tienen todo prácticamente cerrado para estar presentes en Madrid a la llegada del Santo Padre. Más de 2.000 personas viajarán desde Córdoba a la capital para ver al papa León XIV, que tiene una amplia agenda de actos públicos en España entre el 6 al 12 de junio.

Según la información facilitada por la Diócesis de Córdoba, los traslados de los fieles se están organizando por distintas vías. Por un lado, la delegación diocesana de Juventud ha fletado 19 autobuses en los que viajarán 1.100 jóvenes hasta la capital de España, a las que habrá que sumar otros autocares, cuyo número aún no se ha cerrado, organizados por la delegación de Familia y Vida. Los vehículos que los trasladarán a Madrid serán los de la empresa Autocares San Sebastián S.A., que colabora desde hace años con el obispado.

Asimismo, algunas parroquias de Córdoba han promovido viajes a Madrid y también habrá muchos cordobeses que viajarán su cuenta en coches privados. Aunque no hay un número cerrado, se estima que en total, habrá más de 2.000 personas que se moverán hasta Madrid por este motivo en los próximos días.

Imagen del Papa León XIV, que visitará España del 6 al 12 de junio. / Stefano Spaziani - Europa Press

Actos previstos en Madrid

La vigilia con jóvenes, en la que el Papa se reunirá con miles de chicos y chicas de toda España, tendrá lugar el 6 de junio a las 20.30 horas en la plaza de Lima de Madrid. El 7 de junio a las 10 horas, tendrá lugar una misa en la plaza de Cibeles presidida por el Papa y posteriormente, la procesión del Corpus Christi. También el 7 de junio, a las 18 horas, está previsto un encuentro con la sociedad civil en el Movistar Arena. Antes de viajar a Barcelona, el Papa visitará las Cortes Generales el 8 de junio a las 10.30 horas y asistirá a una ofrenda floral a la Virgen de la Almudena ese mismo día a las 18 horas. Por último, a las 19 horas, tiene previsto un encuentro diocesano en el Santiago Bernabeu y un encuentro con los voluntarios el 9 de junio a las 10.20 horas en el pabellón de Ifema. Los días 9 y 10 tendrá más actos en Barcelona y los días 11 y 12 en las islas Canarias.

El obispo de Córdoba, con el papa León XIV

Una de las personas que se encontrará con León XIV será el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, que acompañará al Papa durante toda su estancia en España como miembro de la Conferencia Episcopal Española. Asimismo, tendrá un papel destacado el próximo 6 de junio, cuando lo acompañará al centro de Cáritas Diocesana de Madrid para personas sin hogar, el Cedia 24 horas, ya que el obispo es el presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral social y Promoción humana.

Durante la visita, el Papa conocerá a las personas en situación de sin hogar y a aquellas que las atienden, tanto trabajadores como voluntarios. En este espacio, los usuarios tienen un refugio donde pasar la noche, comer, guardar sus pertenencias, ducharse, pero también una oportunidad de reinserción social gracias a la acción del centro de día. Este centro cuenta con 92 plazas, 67 para el centro de noche, de las cuales 47 son hombres y 20 mujeres, y 25 plazas para el centro de día. Las puertas del centro están abiertas las 24 horas del día para atender a todo el que lo necesite.

La Comisión Episcopal para la Pastoral social y Promoción humana, que preside monseñor Jesús Fernández, promueve el desarrollo humano integral a la luz del Evangelio y en el marco de la Doctrina social de la Iglesia. Para ello, analiza y atiende las necesidades de los grupos sociales que viven en riesgo de exclusión: migrantes, personas vulnerables por razón de trata, trabajadores precarios, enfermos, encarcelados, ante la explotación y la desprotección de la vida humana.