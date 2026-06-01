Vox pide cuentas al Ayuntamiento de Córdoba por las mejoras pendientes en Vallellano

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba Marta León ha registrado una pregunta por escrito dirigida al equipo de gobierno para que en el Pleno de junio detalle qué actuaciones concretas se han ejecutado dentro de las medidas aprobadas en la moción sobre el barrio de Huerta del Rey-Vallellano, aprobada hace más de un año.

Entonces, el PP aprobó una enmienda a una moción presentada por Vox que ponía el acento en la falta de seguridad del barrio por los gorrillas y pedía una Zona de Aparcamiento Vecinal (ZAS). Los populares rechazaron ambas premisas negando, por un lado, la inseguridad de la zona, y por otro, la idoneidad de una zona ZAS debido a los muchos vehículos no residentes que acuden a hacer trámites a Vallellano.

Se están cumpliendo los compromisos

La iniciativa de Vox surge, según ellos mismos explican en una nota, después de que el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, haya afirmado por escrito que el Ayuntamiento está cumpliendo todos los compromisos adquiridos con los vecinos. Ante estas declaraciones, el partido de Santiago Abascal reclama conocer con exactitud qué actuaciones se han llevado a cabo y cuál es el grado de ejecución de cada una de las medidas aprobadas.

Varios coches en la avenida de Vallellano de Córdoba. / AJ González / COR

“Los vecinos de Vallellano siguen esperando respuestas a problemas que llevan años denunciando. Si el gobierno municipal asegura que está cumpliendo, debe explicar de manera transparente qué actuaciones ha realizado y cuáles continúan pendientes. Entre otras cuestiones porque los vecinos no ven avances”, ha señalado Marta León.

Qué se aprobó en aquella moción

Desde Vox recuerdan que la moción aprobada incluía actuaciones concretas en materia de seguridad, aparcamiento, infraestructuras y limpieza, entre ellas el incremento de la presencia policial en la zona o la instalación de cámaras de vigilancia en puntos conflictivos para combatir la actividad de los gorrillas, entre otras en materia de accesibilidad, mantenimiento urbano y seguridad ciudadana. “Lo que pedimos es sencillo: saber qué se ha hecho exactamente de todo aquello que se aprobó. Los acuerdos plenarios están para cumplirse y no para quedarse en meras declaraciones de intenciones”, ha añadido la edil de Vox. .

La formación también ha solicitado conocer qué actuaciones concretas se han ejecutado con cargo a las partidas destinadas a infraestructuras y mantenimiento, así como el calendario previsto para aquellas medidas que aún no se hayan desarrollado.