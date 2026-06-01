La Universidad Loyola y el Colegio de Economistas de Córdoba se alían para formar a nuevos auditores.

La Universidad Loyola y el Colegio de Economistas de Córdoba han firmado un acuerdo marco de colaboración para reforzar la conexión del nuevo Máster Universitario en Auditoría con el ámbito profesional, favorecer la participación de expertos en actividades docentes y facilitar la realización de prácticas en despachos vinculados a la entidad colegial.

El nuevo máster oficial podrá cursarse a partir de septiembre de 2026 en los campus de Córdoba y Sevilla de la institución jesuita, que amplía así su oferta académica en uno de los sectores con mayor demanda de profesionales.

Más vínculo con el sector profesional

A través de este acuerdo, la Universidad Loyola busca estrechar la relación entre la formación universitaria y el ejercicio profesional de la auditoría.

Por su parte, el Colegio de Economistas de Córdoba colaborará en la puesta en marcha del máster mediante actividades docentes, seminarios y otras iniciativas académicas, además de poner a disposición de la universidad recursos y materiales que ayuden a reforzar la dimensión práctica de la formación.

Prácticas en firmas de auditoría

El convenio contempla también la posibilidad de que el alumnado del Máster Universitario en Auditoría realice prácticas en firmas de auditoría integradas en el Colegio de Economistas de Córdoba.

Firma del convenio entre Loyola y el Colegio de Economistas de Córdoba. / CÓRDOBA

Con ello, se pretende favorecer el contacto directo con el ejercicio profesional y facilitar la adquisición de competencias altamente demandadas por el sector.

Apuesta por la empleabilidad

Con esta alianza, la Universidad Loyola refuerza su apuesta por una formación de posgrado conectada con la realidad empresarial y profesional, orientada a la empleabilidad y al desarrollo de perfiles especializados en áreas clave para la transparencia, el control financiero y la confianza en los mercados.

La institución académica subraya además que este acuerdo consolida su compromiso con la calidad formativa, la especialización y la colaboración con entidades profesionales de referencia.

Un máster orientado a la práctica

El Máster Universitario en Auditoría ofrece una formación avanzada, rigurosa y aplicada, dirigida a titulados que quieran especializarse en auditoría de cuentas y desarrollar su carrera profesional en firmas de auditoría, departamentos financieros, consultoría, control interno o áreas relacionadas con el cumplimiento normativo y la información financiera.

El programa combinará la formación en auditoría financiera, reporting de sostenibilidad y el uso de la tecnología y el análisis de datos en estos ámbitos, con el objetivo de formar profesionales capaces de aportar transparencia, confianza y valor a las organizaciones y a sus grupos de interés.

Gracias al acuerdo con el Colegio de Economistas de Córdoba, el máster refuerza además su vertiente práctica y su conexión con profesionales en activo.