Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trasplante de GretaPadres del bebéGuía del cordobesismoPlan AsfaltoFeria de récordPlan Ola de CalorIndraMaterno InfantilApartamentos turísticosOposiciones bomberosAyudas al taxiAgenda fiestas de junioParque JoyeroAccidente con heridos A-4Carmen García, mejor nota
instagramlinkedin

La actualidad del lunes 1 de junio

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La sentencia por los episodios de violencia previos al crimen de Tulia, el caso pionero que ha salvado la vida de la pequeña Greta y el arranque de las obras del Plan Asfalto centran la actualidad de la tarde en Córdoba

El Reina Sofia presenta un trasplante infantil pionero

El Reina Sofia presenta un trasplante infantil pionero

A. J. González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

El juzgado ha condenado a un año y diez meses de prisión al presunto asesino de Tulia por la agresión, las amenazas y los daños que le causó dos días antes de asesinarla en su domicilio de La Fuensanta. Por otro lado, el Hospital Reina Sofía ha dado a conocer el caso de Greta, una bebé de cinco meses que ha sobrevivido gracias al primer trasplante cardiaco infantil ABO incompatible realizado con éxito en Andalucía, una intervención pionera que amplía las opciones de tratamiento para los pacientes más pequeños. Además, el Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha el Plan Asfalto 2026-2027, una actuación dotada con más de siete millones de euros que permitirá renovar el firme de 133 calles de la ciudad durante los próximos dos años y que comienza esta semana con trabajos en 15 vías repartidas por todos los distritos.

Además, destacamos estas otras noticias:

Feria de Córdoba

Córdoba ciudad

Provincia

Sucesos y tribunales

Cultura

Deportes

Noticias relacionadas

España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
  2. Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
  3. De 9.600 a 385.000 euros: así crece en Córdoba el negocio de las viviendas ocupadas ilegalmente
  4. Segunda conexión cordobesa en el caso Zapatero: el juez vincula al Instituto Halal con la estructura societaria del rescate de Plus Ultra
  5. Urbanismo dará licencia para 143 viviendas nuevas en Córdoba: características y dónde se ubicarán
  6. Correos abre una oferta de empleo temporal en Córdoba: requisitos, puestos y plazo para apuntarse
  7. Más de 1.100 aspirantes optan a 24 plazas de ayudante del Ayuntamiento de Córdoba: el examen será el 6 de junio en Rabanales
  8. Incendio en el Sector Sur de Córdoba: el fuego destapa una plantación clandestina de marihuana en un piso

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El exmarido de Tulia, condenado a prisión por una agresión dos días antes de matarla en la Fuensanta

El exmarido de Tulia, condenado a prisión por una agresión dos días antes de matarla en la Fuensanta

El Club Calerito presenta una nueva edición de su revista 'De Verde y Oro', con toda la actividad del 2025

El Club Calerito presenta una nueva edición de su revista 'De Verde y Oro', con toda la actividad del 2025

Los doce parlamentarios andaluces por Córdoba toman posesión de sus actas

Los doce parlamentarios andaluces por Córdoba toman posesión de sus actas

Éxito en Córdoba: el primer trasplante de corazón infantil ABO incompatible salva la vida a Greta cuando tenía cuatro meses

Éxito en Córdoba: el primer trasplante de corazón infantil ABO incompatible salva la vida a Greta cuando tenía cuatro meses

Comienza el Plan Asfalto 2026-2027 en Córdoba: estas son las 15 grandes avenidas en obras hasta el 14 de junio

Comienza el Plan Asfalto 2026-2027 en Córdoba: estas son las 15 grandes avenidas en obras hasta el 14 de junio

Gazpacho en lugar de caldo: Cruz Roja reparte a las personas sin hogar este producto fresco en los meses de más calor

Gazpacho en lugar de caldo: Cruz Roja reparte a las personas sin hogar este producto fresco en los meses de más calor

Hacemos se opone a dar licencia a 11 apartamentos turísticos y a la cesión de suelo a Alsara para un supermercado

Hacemos se opone a dar licencia a 11 apartamentos turísticos y a la cesión de suelo a Alsara para un supermercado
Tracking Pixel Contents