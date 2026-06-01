El juzgado ha condenado a un año y diez meses de prisión al presunto asesino de Tulia por la agresión, las amenazas y los daños que le causó dos días antes de asesinarla en su domicilio de La Fuensanta. Por otro lado, el Hospital Reina Sofía ha dado a conocer el caso de Greta, una bebé de cinco meses que ha sobrevivido gracias al primer trasplante cardiaco infantil ABO incompatible realizado con éxito en Andalucía, una intervención pionera que amplía las opciones de tratamiento para los pacientes más pequeños. Además, el Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha el Plan Asfalto 2026-2027, una actuación dotada con más de siete millones de euros que permitirá renovar el firme de 133 calles de la ciudad durante los próximos dos años y que comienza esta semana con trabajos en 15 vías repartidas por todos los distritos.

Además, destacamos estas otras noticias:

Feria de Córdoba

Córdoba ciudad

Provincia

Sucesos y tribunales

Cultura

Deportes

Noticias relacionadas

España