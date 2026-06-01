La actualidad del lunes 1 de junio
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La sentencia por los episodios de violencia previos al crimen de Tulia, el caso pionero que ha salvado la vida de la pequeña Greta y el arranque de las obras del Plan Asfalto centran la actualidad de la tarde en Córdoba
El juzgado ha condenado a un año y diez meses de prisión al presunto asesino de Tulia por la agresión, las amenazas y los daños que le causó dos días antes de asesinarla en su domicilio de La Fuensanta. Por otro lado, el Hospital Reina Sofía ha dado a conocer el caso de Greta, una bebé de cinco meses que ha sobrevivido gracias al primer trasplante cardiaco infantil ABO incompatible realizado con éxito en Andalucía, una intervención pionera que amplía las opciones de tratamiento para los pacientes más pequeños. Además, el Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha el Plan Asfalto 2026-2027, una actuación dotada con más de siete millones de euros que permitirá renovar el firme de 133 calles de la ciudad durante los próximos dos años y que comienza esta semana con trabajos en 15 vías repartidas por todos los distritos.
- Éxito en Córdoba: el primer trasplante de corazón infantil ABO incompatible salva la vida a Greta con 5 meses
- El exmarido de Tulia, condenado a prisión por una agresión dos días antes de matarla en la Fuensanta
- Comienza el Plan Asfalto 2026-2027 en Córdoba: estas son las 15 grandes avenidas en obras hasta el 14 de junio
Además, destacamos estas otras noticias:
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