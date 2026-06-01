La actualidad del lunes 1 de junio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La hoja de ruta del Córdoba CF para los próximos meses, las mediciones científicas sobre el calor en el recinto ferial y el arranque de las fiestas populares en los barrios protagonizan el inicio del mes de junio
El Córdoba CF ya ha puesto en marcha la maquinaria de un verano que se presenta intenso entre fichajes, campaña de abonados, pretemporada y las previstas obras de mejora en El Arcángel. Es la noticia que abre nuestro boletín de este lunes 1 de junio, en el que también analizamos la gran novedad de este año en la Feria de Córdoba, los toldos, a partir de un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Córdoba. Además, repasamos la agenda festiva que toma el relevo de El Arenal y llenará de conciertos, verbenas y actividades los barrios de la capital durante las próximas semanas.
- Guía del cordobesista para no perderse este verano: fichajes, abonados, pretemporada y las obras de El Arcángel
- ¿Toldos o árboles? Investigadores de la UCO miden el calor real en la Feria de Córdoba
- Córdoba cambia los farolillos por conciertos y fiestas en los barrios: esta es la agenda festiva tras la Feria
Además, destacamos estas otras noticias:
Feria de Córdoba
- BALANCE | La Feria de Córdoba consolida su nuevo modelo entre toldos, calor y deberes pendientes en El Arenal
- LA PEOR CARA | 86 peleas y 27 detenidos por robos, drogas, malos tratos y otros delitos
Córdoba ciudad
- ENTREVISTA | Rafael Ruiz, presidente del Parque Joyero: "El turista que viene aquí a ver la Mezquita o los patios no sabe que Córdoba es una potencia joyera"
- OBITUARIO | Muere Luis Corral, decano de la Facultad de Ciencias de la UCO durante una década
- EMPLEO | Correos abre una oferta de empleo temporal en Córdoba: requisitos, puestos y plazo para apuntarse
Provincia
- Las obras de la zona noroeste del castillo de Priego de Córdoba se abrirán al público el 2 de julio
- La nueva licitación del autobús urbano de Baena incluirá la ampliación de líneas
- Otro golpe de fortuna en Córdoba: la Bonoloto deja más de 64.000 euros en Priego
Campo
Deportes
- BALONCESTO | Guillermo del Pino renuncia al Europeo sub 20 para centrarse en su segundo año con Maryland
- LA CRÓNICA | El Córdoba CF, entre el aroma a nostalgia y las despedidas en un último baile con empate ante el Huesca
- Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
- De 9.600 a 385.000 euros: así crece en Córdoba el negocio de las viviendas ocupadas ilegalmente
- Segunda conexión cordobesa en el caso Zapatero: el juez vincula al Instituto Halal con la estructura societaria del rescate de Plus Ultra
- Urbanismo dará licencia para 143 viviendas nuevas en Córdoba: características y dónde se ubicarán
- Más de 1.100 aspirantes optan a 24 plazas de ayudante del Ayuntamiento de Córdoba: el examen será el 6 de junio en Rabanales
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- Incendio en el Sector Sur de Córdoba: el fuego destapa una plantación clandestina de marihuana en un piso
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