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La actualidad del lunes 1 de junio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La hoja de ruta del Córdoba CF para los próximos meses, las mediciones científicas sobre el calor en el recinto ferial y el arranque de las fiestas populares en los barrios protagonizan el inicio del mes de junio

Estudio de la temperatura en el Arenal por el grupo de trabajo de la UCO.

Estudio de la temperatura en el Arenal por el grupo de trabajo de la UCO. / A. J. González

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El Córdoba CF ya ha puesto en marcha la maquinaria de un verano que se presenta intenso entre fichajes, campaña de abonados, pretemporada y las previstas obras de mejora en El Arcángel. Es la noticia que abre nuestro boletín de este lunes 1 de junio, en el que también analizamos la gran novedad de este año en la Feria de Córdoba, los toldos, a partir de un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Córdoba. Además, repasamos la agenda festiva que toma el relevo de El Arenal y llenará de conciertos, verbenas y actividades los barrios de la capital durante las próximas semanas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Feria de Córdoba

Córdoba ciudad

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Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

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Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 1 de junio de 2026

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