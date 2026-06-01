El Córdoba CF ya ha puesto en marcha la maquinaria de un verano que se presenta intenso entre fichajes, campaña de abonados, pretemporada y las previstas obras de mejora en El Arcángel. Es la noticia que abre nuestro boletín de este lunes 1 de junio, en el que también analizamos la gran novedad de este año en la Feria de Córdoba, los toldos, a partir de un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Córdoba. Además, repasamos la agenda festiva que toma el relevo de El Arenal y llenará de conciertos, verbenas y actividades los barrios de la capital durante las próximas semanas.

Además, destacamos estas otras noticias:

EL TIEMPO | Alerta amarilla en Córdoba este lunes a causa de las altas temperaturas

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