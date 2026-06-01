Rafael Ruiz, presidente del Parque Joyero: "El turista que viene aquí a ver la Mezquita o los patios no sabe que Córdoba es una potencia joyera"

-El Parque Joyero recibirá este mes el premio Cordobés del Año. ¿Cómo han recibido las empresas la noticia?

-Para nosotros es un honor que Diario CÓRDOBA y los miembros del jurado se hayan fijado en nosotros para concedernos un galardón con tanta tradición en la ciudad que reconoce el trabajo de un sector tradicional como el nuestro.

-Lleva al frente del Parque Joyero desde 2014. Actualmente, las instalaciones están al 100% de ocupación. . ¿Qué porcentaje de empresas joyeras de Córdoba están instaladas allí? ¿Es necesaria una ampliación?

-El 70% de las empresas joyeras están en el parque, pero no, ahora mismo no necesitamos ampliar las instalaciones ni tampoco un segundo parque porque no hay demanda para entrar. El mercado nacional y el mercado joyero han ido cambiando. Antes las empresas tenían más plantilla y un mayor número de secciones, y ahora cada empresa se está especializando, adaptándose a las nuevas tecnologías, son empresas más pequeñas y más eficaces.

-¿Hacia dónde evoluciona el modelo del Parque Joyero?

-Ahora estamos muy centrados en avanzar en el tema de los residuos, queremos ser más eficaces en ese ámbito. Estamos firmando convenios y hablando con empresas adecuadas para ver si los residuos que generamos somos capaces de gestionarlos mejor. Lo estamos enfocando de esa manera.

-¿Qué otras inversiones urgentes están pendientes en el recinto?

-Como este año cumplimos 21 años, estamos inmersos en una labor de mantenimiento. Queremos empezar a pintar, tenemos que arreglar alguna gotera que hay por ahí y también vamos a hacer un segundo aparcamiento dentro del recinto para unos 60 vehículos, porque hay mucha demanda de parking. Son cuestiones de conservación del parque que hay que ir haciendo.

-Cuando entró uno de sus principales problemas era la alta morosidad y acabar con ella uno de los retos que se planteó. ¿Ese tema está superado?

-Sí, afortunadamente, la morosidad se ha reducido y ya no es un problema.

"La mayor amenaza del sector joyero es el tamaño de las empresas, que prefieren cerrar o vender antes que fusionarse"

-¿Cree que Córdoba aprovecha lo suficiente la existencia del Parque Joyero como reclamo económico?

-Como reclamo económico, desde luego. El sector de la joyería supone un 60% de la producción nacional y se hace en Córdoba. Al final, no hay empresa española del sector que no tenga relación con Córdoba. Y a nivel mundial, depende de a qué se dedique, pero en España no hay ninguna empresa que no tenga relación con Córdoba. El Parque Joyero es un núcleo de atracción para el sector. Es muy difícil encontrar una cadena de tiendas, una cadena de distribución o una joyería importante que no haya venido a Córdoba a ver a sus clientes o proveedores del Parque Joyero y haya hecho aquí, al menos, una noche.

-La gente que visita la ciudad conoce la Mezquita, los patios, pero ¿sabe que Córdoba es una potencia joyera?

-Yo creo no somos un reclamo turístico porque hay un gran desconocimiento. Hay una parte de la historia de Córdoba que no se conoce, por ejemplo, muchísimos compañeros de profesión no saben el origen real de la Sociedad de Plateros, que era una mutua, donde se podía vender vino y que con eso se pagaba a los huérfanos y a las viudas. Creo que esa labor pedagógica hay que hacerla también. El turista que viene aquí a visitar la Mezquita, los patios o a comer salmorejo normalmente no sabe que Córdoba es una potencia joyera.

-¿Tendría sentido crear alguna experiencia visitable vinculada a la joyería?

-Sí, sería muy interesante para dar a conocer nuestra historia y vincular la marca Córdoba a la joyería.

Instalaciones del Parque Joyero de Córdoba. / Manuel Murillo

-Hace poco hablábamos de los altibajos del mercado del oro. ¿Esa situación se ha estabilizado?

-No, el precio del metal sigue siendo muy inestable, no ha habido cambios y hay mucha incertidumbre en el sector.

-La falta de relevo generacional es otro de los problemas que afectan a la joyería. ¿Cuáles son los oficios que más escasean?

-Normalmente, el perfil que más se demanda es el de sacador de fuego y el engastador, el que pone las piedras. Son dos oficios muy difíciles de aprender y requieren muchos años de formación. El problema es que las personas que se incorporan a la joyería buscan un oficio más rápido y más productivo, con el que puedan ganar dinero antes. Aunque, indudablemente, no conozco ningún buen sacador de fuego o engastador que esté parado. Luego están las pulidoras o pulidores. Tradicionalmente era un oficio de chicas, aunque ahora también hay chicos, es un oficio que ha sufrido dificultades generacionales. Ese no es tan difícil y la gente se ha podido readaptar.

-¿La Escuela de Joyería está dando respuesta a la demanda de empleo?

-Lo que nos gustaría es que los cursos que se imparten fueran más largos, el alumnado debería estar un par de años en la escuela para formarse bien. Ahora, los cursos son de seis meses, eso es algo que tiene que regular la Junta de Andalucía.

-¿Cuál es la autocrítica que debería hacer el sector joyero cordobés?

-La mayor crítica y la mayor amenaza que seguimos teniendo es el tamaño de las empresas. La mayoría seguimos siendo empresas muy pequeñas, familiares. Y en un mundo tan global, para que una empresa sobreviva tiene que tener cierto tamaño. No somos capaces de entender que tenemos que unirnos entre todos para alcanzar ese volumen. Hay una frase que escuché en una conferencia al presidente de Iberia, que dijo que Iberia había tenido que fusionarse con British Airways para tener futuro. Y yo pensé: si Iberia ha tenido que fusionarse, a mí me queda un telediario. Y es verdad que el sector no está visualizando eso. Tardamos en ver que somos empresas en su mayoría familiares y que el problema viene cuando uno dice: “Voy a cumplir esta edad y mi empresa no tiene relevo”.

-¿Cree que hay empresas que prefieren cerrar o vender antes que fusionarse o cambiar la gestión?

-Sí, porque no existe esa cultura de decir: “Vamos a crear una gran empresa cordobesa entre varios, ya que individualmente no podemos”.

-¿Hay miedo a recibir capital externo?

-Más que miedo, es que ni se lo plantean. Aquí somos todos unos artistas. Lo que queremos es decir: “Yo vendo la empresa y ya está”. El clima de colaboración en el trabajo existe, falta esa mentalidad de que la unión hace la fuerza, de la necesidad de aliarse, de decir: "Yo estaría dispuesto a ceder un 20% o un 30% o un 40% de mi empresa para tener solo un 5% o un 10% de esa gran empresa", eso la gente no lo entiende.

-¿Cuál es su compromiso personal al frente de la presidencia después de 12 años?

-Encontrar un sustituto, lo digo de verdad, buscar a alguien que se quiera hacer cargo de esto.