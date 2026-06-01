El PSOE de Córdoba cuestiona la presencia del Imtur en la Feria del turismo de lujo Emotions Madrid 2026

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, ha denunciado este lunes "la nueva muestra de improvisación" del gobierno municipal del PP en materia turística tras conocerse en el consejo rector del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) la participación de Córdoba en la Feria internacional de turismo de lujo Emotions Madrid 2026. Dicha participación se sustancia con una aportación municipal de 12.100 euros en un evento que comienza hoy y al que acudirán la presidenta del Imtur, Marián Aguilar, y el director gerente en funciones “sin que exista constancia de una estrategia previa, objetivos medibles o un trabajo técnico que justifique la inversión”.

González ha recordado que durante el último consejo rector solicitó expresamente la documentación y el trabajo previo realizado por el Imtur para fundamentar la apuesta por el turismo de lujo y la participación en este evento, una petición que cinco días después continúa sin respuesta. "El evento comienza hoy y seguimos sin recibir ni un solo documento que justifique esta decisión. Si existe una estrategia, no la conocen ni los miembros del consejo rector. Y si no existe, estaríamos ante otro viaje organizado sin planificación previa y sin un trabajo serio detrás", ha afirmado.

Carmen González, viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

Objetivos de la presencia cordobesa

La edil socialista ha señalado que la propia memoria justificativa del expediente dedica varias páginas a explicar qué es la feria, quién asiste o cuáles son sus características, pero no concreta qué pretende conseguir Córdoba con su participación. "No aparece ningún objetivo cuantificable, ningún mercado prioritario, ninguna previsión de retorno, ningún indicador de evaluación ni ninguna explicación sobre cómo se seleccionarán los contactos que realmente puedan aportar valor a la ciudad. Se justifica perfectamente por qué existe el evento, pero no por qué Córdoba va ni qué espera conseguir allí", ha explicado.

Representación política

Mamen González considera especialmente llamativo que la representación municipal recaiga exclusivamente en cargos políticos y directivos, repitiendo el mismo esquema que ya se produjo en el viaje promocional a Miami, mientras los técnicos especializados del organismo vuelven a quedar al margen. "Resulta difícil entender que se hable de establecer relaciones comerciales estratégicas y generar oportunidades para el sector turístico cordobés sin contar con los profesionales técnicos que deben desarrollar, dar seguimiento y evaluar ese trabajo. Más aún cuando el Imtur está a punto de culminar la incorporación de una nueva gerencia, lo que hace todavía más incomprensible que no exista una planificación que garantice continuidad y coherencia en las actuaciones que se emprenden".

La concejala socialista ha recordado además que el caso de Emotions Madrid no es una excepción, sino que responde a una forma de actuar que se está convirtiendo en habitual. "Hace meses solicitamos toda la información relativa al viaje realizado a la Feria de Sevilla en Miami, incluidos los costes asumidos, los contactos mantenidos, los resultados obtenidos y el retorno generado para Córdoba. A día de hoy seguimos sin recibir esa información. Primero viajan y después ya veremos si alguien explica para qué ha servido", ha reprochado. Para el PSOE, esta falta de transparencia impide conocer si las acciones promocionales que financian las y los cordobeses están generando algún beneficio real para la ciudad o responden simplemente a una política de presencia institucional sin planificación ni evaluación.

"Lo preocupante no es acudir a una feria internacional. Lo preocupante es hacerlo sin una estrategia conocida, sin objetivos medibles y sin mecanismos que permitan comprobar después si la inversión pública ha dado resultados. Cuando una administración no puede enseñar el trabajo previo, no puede explicar los objetivos y tampoco puede acreditar los resultados de actuaciones anteriores, deja de hablarse de promoción turística para empezar a hablar de improvisación".

González ha recordado además que los propios datos oficiales reflejan una disminución del gasto medio de los visitantes que llegan a Córdoba, precisamente uno de los indicadores que el Gobierno municipal asegura querer mejorar mediante este tipo de acciones promocionales. "El modelo turístico del Gobierno de Bellido parece consistir en sumarse a todos los eventos que aparecen en el calendario, aprobar el gasto correspondiente y desplazarse allí sin una estrategia conocida. Córdoba necesita planificación, objetivos claros y rendición de cuentas. Lo que no puede permitirse es seguir financiando una agenda de viajes sin que nadie explique qué resultados obtiene la ciudad a cambio".

La concejala socialista ha exigido al gobierno municipal que haga pública la documentación que sustenta esta acción promocional, los objetivos concretos que persigue en Emotions Madrid y los indicadores con los que piensa evaluar sus resultados, al tiempo que ha reclamado la información pendiente sobre el viaje a Miami que el PSOE lleva meses esperando. "Si el gobierno municipal está convencido de que estas acciones son útiles para Córdoba, debería ser el primero en explicar qué planificación existe, qué resultados espera obtener y qué beneficios concretos recibe la ciudad. Lo que no puede pedirnos es un acto de fe cada vez que aparece una nueva feria o un nuevo viaje", ha concluido Mamen González.