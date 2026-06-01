El precio del alquiler sigue sin encontrar freno en Córdoba: sube un 7,2% en el último año tras un fuerte auge mensual

Los precios del alquiler continúan su tendencia al alza en Córdoba y provincia, sin visos de que la escalada pueda frenarse. Así, en la capital el crecimiento ha sido del 7,2% en el último año, según los datos de un informe publicado este lunes por el portal inmobiliario Idealista, con datos del pasado mes de mayo, para un precio del metro cuadrado de 9,5 euros. El auge ha sido del 2,3% en el último mes, un crecimiento muy importante, puesto que deriva en una subida potencial de más de un 25% de mantenerse esta tendencia.

Los datos son similares a nivel provincial, con un crecimiento anual del 7%, trimestral del 2,3% y mensual del 1,8% hasta los 9 euros el metro cuadrado. En ambos casos, son registros de récord histórico desde que este portal publica estadísticas.

La dinámica del alquiler en los barrios de Córdoba

La dinámica de los precios del alquiler es bastante homogénea si se analizan los barrios de Córdoba registrados en el informe de Idealista, que se mueven en auges del 6-7%. Hay, sin embargo, dos excepciones. Por arriba, destaca Zoco-Poniente-Vistalegre, donde la renta media ha subido un 15,4% en el último año. Y, por abajo, lo hace Noreña-Figueroa, que ha visto caer el precio un 4,3% interanual, aunque, en el último mes, su auge ha sido el mayor de toda la ciudad, lo que podría indicar que se trata de un efecto pasajero.

Crecimiento del precio del alquiler en los barrios de Córdoba. / Idealista

Subidas de doble dígito en varias capitales de España

Esta tónica, además, no es exclusiva de Córdoba, puesto que a nivel nacional el crecimiento llega al 4%, con subidas de doble dígito como las experimentadas por las ciudades de Toledo (12,8%), Soria (12,2%), Huelva (12%), Ciudad Real (11,8%) y Cuenca (11,1%), entre otras. Todas las capitales españolas analizadas por Idealista tienen precios superiores con respecto a mayo del año pasado, con solo dos excepciones: Barcelona (-6,1%) y Tarragona (-1,2%). Por otro lado, San Sebastián (0,4%), Ávila (0,8%) y Girona (1,3%) representan los menores ascensos en el último año.

El comportamiento en los principales mercados sigue siendo alcista

El precio del metro cuadrado en alquiler en media nacional es de 15,1 euros, un 0,3% más que en el trimestre anterior y del 0,4% respecto al mes de abril. En esta dinámica, el comportamiento de las rentas en los principales mercados del país, con la única excepción de Barcelona, ha sido totalmente alcista ya que el alquiler sube en Alicante (8,3%), Palma (8,2%), Madrid (7,8%), Sevilla (6,7%), Málaga (5,2%), Valencia (5,1%) y Bilbao (4,2%).

Madrid se mantiene en la capital con los alquileres más caros con un precio de 23,4 euros/m2, seguida por Barcelona (22,5 euros/m2) y Palma de Mallorca (19,2 euros/m2). Les siguen San Sebastián (18,6 euros/m2), Málaga (16,5 euros/m2), Valencia (16,5 euros/m2) y Bilbao (15,6 euros/m2).

Por el contrario, Ourense (7,9 euros/m2) y Zamora (8,1 euros/m2) son las capitales con la renta más económica.

El precio del alquiler sube en 46 de las 50 provincias

El precio del alquiler sube en 46 de las 50 provincias españolas en el último año con la subida de Toledo (12,4%) a la cabeza. Le siguen los incrementos de Albacete (12,1%), Palencia (11,5%), Lleida (10%) y Jaén (9,9%). Por el contrario, el mayor descenso se produjo en la provincia de Barcelona, donde los caseros piden un 8,8% menos por alquilar sus viviendas, seguida por los decrementos de Cantabria (-3,3%), Guipúzcoa (-2,4%) y Girona (-1,6%). En la Comunidad de Madrid el incremento fue del 7,7%.

Carteles en una inmobiliaria cordobesa. / Víctor Castro

Tras esta subida la Comunidad de Madrid (21,4 euros/m2) se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Baleares (20,1 euros/m2). Les sigue Barcelona (18,8 euros/m2), Málaga (17,1 euros/m2), Guipúzcoa (16,4 euros/m2), Las Palmas (15,9 euros/m2) y Santa Cruz de Tenerife (15,5 euros/m2). Jaén (7 euros/m2) y Ciudad Real (7,2 euros/m2), en cambio, son las provincias más económicas.

Solo Cataluña y Cantabria registran bajadas de precio

Todas las regiones menos Cataluña (-9,5%) y Cantabria (-3,3%), experimentan subidas en sus rentas desde mayo del año pasado. Castilla-La Mancha (10,7%) lidera los incrementos seguida de Asturias (9,3%), Aragón (9%), Comunidad de Madrid (7,7%), Extremadura (7,4%) y la Comunitat Valenciana (7,1%). Por debajo del 7% se encuentran las subidas de Castilla y León (6,8%), Andalucía (6,7%), La Rioja (6,1%), Canarias (5,5%), la Región de Murcia (5,4%) y Galicia (4,4%). Bajo el umbral de la media nacional se encuentran los incrementos de Baleares (2,2%), Navarra (1,4%) y Euskadi (1,1%).

Carteles en una inmobiliaria de Córdoba. / Víctor Castro

La Comunidad de Madrid (21,4 euros/m2), Baleares (20,1 euros/m2) y Cataluña (17,2 euros/m2) son las regiones con el precio más caro. Les siguen Canarias (15,7 euros/m2) y Euskadi (14,9 euros/m2). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (7,6 euros/m2) y Castilla-La Mancha (8,6 euros/m2) que son las comunidades más económicas.

El índice de precios inmobiliarios de Idealista Para la realización del índice de precios inmobiliarios de idealista se analizan los precios de oferta (sobre metros cuadrados construidos) publicados por los anunciantes de Idealista. En marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología para eliminar productos atípicos y duplicados, tras lo cual se ha regenerado la serie histórica. Además, se eliminan de la estadística los anuncios atípicos y con precios fuera de mercado. Incluimos la tipología de vivienda unifamiliares (chalets) y descartamos los inmuebles de cualquier tipología que llevan mucho tiempo en nuestra base de datos sin obtener interacción de los usuarios. El dato final se genera utilizando la mediana de todos los anuncios válidos de cada mercado.

[Puede leer el informe al completo en este enlace web]