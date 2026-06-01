Los padres de Greta, la bebé trasplantada de corazón en Córdoba: "Las 13 horas de operación fueron las más largas de nuestra vida"

Greta tenía 39 días cuando empezó todo. Su madre estaba dándole el biberón cuando la pequeña comenzó a vomitar y se desvaneció, así que la llevaron al hospital y allí les informaron de que sufría problemas de corazón. "Hasta ese momento no sabíamos nada", aseguran los padres.

Pasaron un mes en el Hospital Virgen del Rocío pero, como el tratamiento no le funcionaba, se les derivó a Córdoba como candidata a un trasplante de corazón. "Pasó algo más de un mes hasta que os llamaron", ha explicado Jessica, "contra todo pronóstico, esperamos muy poco". ç

Es un momento que estás esperando: ¿será el corazón para mi hija?

Cuando llega la noticia de que había un corazón para su hija, no se lo creían. "Es un momento que estás esperando, pero cuando llega piensas: ¿será verdad que este es el corazón para mi hija", han explicado Jessica y su marido, "tienes mucho miedo, no sabes si el órgano le valdrá, si habrá rechazo".

La pequeña Greta con sus padres, en el hospital Reina Sofía, esta mañana. / AJ González

En ese momento, los dos eran un mar de dudas. "Preguntamos a los médicos todas las posibilidades, no sabíamos si tendríamos que pasar otra vez por lo mismo". Cuando la niña entró en quirófano, no sabían que ella iba a ser la primera trasplantada siguiendo esa técnica pionera, el trasplante cardiaco infantil ABO incompatible de Andalucía. "Nos enteramos ya en planta, no nos lo dijeron antes, lo que sí nos explicaron es que la operación era muy compleja porque Greta era un bebé y porque no hay muchos corazones para una niña tan pequeña porque, gracias a Dios, no fallecen muchos bebés".

Cuando vieron llegar a cinco médicos se "asustaron mucho"

El día que les dieron la noticia, estaban en la sala de espera de padres cuando vieron llegar a cuatro o cinco médicos con los enfermeros. "Nos asustamos mucho", afirman, "Greta estaba regular y siempre piensas en lo malo, cuando nos dijeron que había un órgano, no nos lo creíamos, todo ocurrió muy rápido".

La operación duró trece horas desde que se la llevaron al quirófano hasta que salió. "Fueron las horas más largas de nuestra vida", aseguran, "nos tocó pasar la noche, se la llevaron por la tarde y salió al día siguiente por la mañana", recuerdan Toda la familia estaba allí, porque Greta es la primera niña, la primera sobrina, la primera nieta y todos estaban pendientes de ella.

Podrá hacer vida normal, como los demás niños

Greta tendrá que llevar tratamiento durante toda su vida, pero en cuanto a la alimentación podrá hacer una vida normal, como los demás niños. Ahora tiene más restricciones y revisiones porque la operación es muy reciente, pero por lo demás está bien. Después de algo así, afirman, "la vida te cambia por completo", pero "la tristeza que teníamos antes se ha convertido ahora en alegría".