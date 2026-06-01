Salud en Córdoba
Las nuevas consultas del hospital Materno Infantil de Córdoba no abrirán hasta después del verano
El gerente ha informado de que se está llevando a cabo todavía el proceso de licitación del equipamiento, que se prolongará aún varios meses
El nuevo hospital Materno Infantil de Córdoba no empezará a funcionar hasta después del verano, según ha informado este lunes el director gerente del centro, Francisco Triviño, quien ha explicado que las previsiones actuales indican que la apertura se llevará a cabo en el último trimestre del año, aunque de momento no hay fecha concreta. Inicialmente, se esperaba que el edificio, cuyas obras culminaron a finales de 2025, se pudiera inaugurar en el primer trimestre del año, después a mediados de junio y ahora se retrasa hasta después de verano.
Según ha indicado Triviño a preguntas de los periodistas, en este momento, se está llevando a cabo todo el proceso de licitación del equipamiento del hospital, lo que se prolongará aún durante varios meses. En cuanto al personal, ha informado del nuevo centro alojará toda la actividad pediátrica del hospital, incluida la unidad de Salud Mental Infanto Juvenil, que actualmente se encuentra en el hospital Los Morales, y ha asegurado que se va a reforzar la atención en todas las áreas, aunque no ha concretado si se reflejará en un incremento de las contrataciones. Todas las consultas pediátricas se concentrarán en este nuevo espacio, incluidas las que ahora se atienden en el centro de especialidades Carlos Castilla del Pino y el primitivo edificio del Materno Infantil.
La infraestructura centralizará la atención pediátrica
Esta infraestructura hará posible, además de la centralización de la atención pediátrica, la modernización de los espacios y la integración a las nuevas áreas de urgencias del hospital. El nuevo edificio permitirá pasar, una vez esté en funcionamiento, de 44 a 99 consultas de Materno-Infantil, distribuidas en un total de cinco plantas.
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