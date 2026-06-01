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Aprobadas las bases para las ayudas de modernización del taxi en Córdoba: importes, requisitos y modalidades

La junta de gobierno local aprueba las bases para las subvenciones, de un importe global de 244.000 euros, destinadas a la mejora y modernización de la flota de taxis en 2026

Un taxista echa combustible en la gasolinera de Autacor en el Granadal.

Un taxista echa combustible en la gasolinera de Autacor en el Granadal. / Óscar Barrionuevo

Irina Marzo

Irina Marzo

Córdoba

La junta de gobierno local ha aprobado este lunes a propuesta de la Delegación de Movilidad las bases de la convocatoria de ayudas para la mejora de la accesibilidad, la sostenibilidad y la renovación y modernización tecnológica de los vehículos con licencia de autotaxi 2026. El portavoz del gobierno, Miguel Ángel Torrico, ha informado al término de la reunión del equipo de gobierno sobre estas subvenciones que cuentan con un importe global de 244.000 euros.

Las ayudas a la modernización del sector del taxi del Ayuntamiento de Córdoba disponen de tres modalidades: la primera está encaminada a la mejora de la accesibilidad de la flota, con un importe de 120.000 euros; la segunda, a la adquisición de vehículos eléctricos y la construcción de gasineras, con 79.000 euros, y la tercera línea de ayudas para la renovación tecnológica de los taxistas dotada con 45.000 euros.

Miguel Ángel Torrico y Eva Contador, en la rueda de prensa tras la junta de gobierno local.

Miguel Ángel Torrico y Eva Contador, en la rueda de prensa tras la junta de gobierno local. / RAFAEL MELLADO

Convenios con el tercer sector

Por otro lado, la junta de gobierno local ha dado luz verde a propuesta de la Delegación de Servicios Sociales a dos convenios de colaboración: por un lado, con la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Córdoba (Asenco) para la ejecución del Servicio de Atención e Información a Familias (SAIF), al que se conceden 14.500 euros y que beneficiará a 33 mujeres y 23 hombres; y por otro lado, con el hospital San Juan de Dios para la realización del proyecto Garantía alimentaria Obra Social Hermano Bonifacio, dotado con 50.000 euros y del que se beneficiarán 200 hombres y 420 mujeres.

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Ayudas a la participación

Por su parte, la delegada de Participación, Eva Contador, ha dado cuenta de la concesión de ayudas a la participación del Ayuntamiento de Córdoba, dotada de 180.000 euros en sus dos modalidades. La primera de estas modalidades, que reparte 30.000 euros para proyectos vinculados con cursos formativos, eventos o convivencias vecinales que impulsen las entidades de participación (se han repartido 175 ayudas a otras tantas entidades); y la segunda modalidad de ayudas para gastos de funcionamiento de las entidades, de la que se han beneficiado otras 105 entidades.

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