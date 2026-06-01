Sector financiero
Kutxabank lanza una cuenta remunerada al 2% TAE el primer año, sin comisiones y con transferencias gratuitas
Este producto, pensado para clientes digitales que trabajen con la app del banco, ofrece rentabilidad también el segundo año de vigencia del contrato
La entidad financiera Kutxabank ha ampliado su "oferta de soluciones de ahorro rentable" con una nueva iniciativa, denominada cuenta remunerada, que tiene una rentabilidad del 2% de tasa anual equivalente (TAE) el primer año y con un "carácter diferencial", asegura el banco en una nota de prensa, puesto que, "frente a la mayoría de las propuestas del mercado", se mantiene una remuneración el segundo año, en este caso del 0,5% TAE.
La entidad destaca que los intereses se generarán sobre un importe máximo de 30.000 euros de saldo medio "y se liquidarán mensualmente", con el objetivo de que los clientes puedan "disponer de forma recurrente de la rentabilidad que genera su ahorro".
El producto está dirigido a nuevos clientes digitales
La cuenta remunerada de Kutxabank está "dirigida a nuevos clientes digitales que se sumen a esta campaña desde la aplicación móvil del banco, hasta el 31 de julio", e incluye más ventajas: "cuentas y tarjetas sin comisión de mantenimiento, transferencias gratuitas y acceso a promociones exclusivas".
Se trata, en definitiva, de una "alternativa de ahorro segura" para clientes que quieren mejorar la rentabilidad de su capital "sin asumir riesgos". Con los rendimientos periódicos, en este caso mensualmente, sobre el saldo, mantienen "la total disponibilidad de sus fondos en cualquier momento".
Combina rentabilidad, ausencia de comisiones y gestión flexible
Además, afirma Kutxabank en su comunicado, la cuenta remunerada "combina rentabilidad durante dos años, ausencia de comisiones y una gestión del ahorro ágil y flexible".
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