Indra abrirá una tercera instalación en Córdoba para montaje y pruebas de líneas de producción

La multinacional tecnológica Indra refuerza su presencia en Córdoba con una tercera instalación, que se ubicará en el polígono industrial de Tecnocórdoba y estará dedicada al montaje y a las pruebas de líneas de producción.

Según recoge la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, la compañía ha solicitado la calificación ambiental para esta actividad en una nave de más de mil metros cuadrados situada en la calle Tallín. El proyecto contempla trabajos de montaje y verificación de líneas de producción.

Interior de las instalaciones de Indra en Córdoba. / Víctor Castro

El Ayuntamiento celebra la decisión

El portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha valorado “muy positivamente” la noticia, al considerar que supone un impulso a la reindustrialización de la ciudad y un activo para la generación de empleo “y empleo de calidad”. En esa línea, ha señalado que el Ayuntamiento quiere facilitar la implantación de iniciativas vinculadas a la industria y a la llegada de proyectos asociados a la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), a través de la disponibilidad de suelo para empresas que lo necesiten.

Fábrica de Indra Group en el Polígono de Las Quemadas. / Manuel Murillo

Torrico ha expresado su deseo de que Indra concrete el proyecto y ha subrayado el “salto de calidad” que, a su juicio, implica para la reindustrialización de Córdoba.

Tercera instalación en Córdoba

Indra prevé invertir este año 30 millones de euros en su fábrica de radares en Córdoba y crear 450 puestos de trabajo. En la planta de Las Quemadas, de hasta 20.000 metros cuadrados, la compañía fabrica desde diciembre uno de los cuatro radares de última generación que se producirán en la ciudad, y desde abril se ha iniciado la fabricación del segundo.

Fábrica de Indra en el polígono industrial de Las Quemadas. / Manuel Murillo

Además, en marzo de este año Indra Group solicitó el permiso ambiental para una segunda instalación en la capital, en el parque tecnológico Rabanales 21, con una superficie de 7.000 metros cuadrados. Esta parcela se sitúa junto a la planta de Escribano, donde se desarrollará el programa de artillería autopropulsada del Ejército, y servirá para ampliar la actividad de ensamblaje de componentes electrónicos, necesaria para el desarrollo de los radares.