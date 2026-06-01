Un incendio en una zona de cultivos entre Córdoba y Fernán Núñez moviliza a bomberos, medios aéreos y terrestres del Plan Infoca

Tres horas de intenso trabajo han sido necesarias para apagar el incendio agrícola declarado este lunes por la tarde en Fernán Núñez. Según fuentes de los Bomberos de Córdoba, el fuego registrado este lunes junto a la carretera CO-3203, entre la barriada cordobesa de Santa Cruz y el término municipal de Fernán Núñez, ha quedado finalmente extinguido.

El aviso fue comunicado por el Plan Infoca a las 20.26 horas de este 1 de junio de 2026. El incendio, localizado en una zona de cultivo de trigo, ha sido descrito como "extenso" por los bomberos, aunque por el momento no se conoce la superficie afectada.

Amplio dispositivo de emergencia

En las labores de extinción han participado medios del Plan Infoca, bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, dependiente de la Diputación de Córdoba, y efectivos del SPEIS (Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos) de Córdoba.

Por parte del Plan Infoca se movilizaron un helicóptero semipesado, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y una autobomba.

Desde Córdoba capital se desplazaron además siete bomberos, dos autobombas y una bomba pequeña, según las mismas fuentes.

Tres horas para controlar y extinguir las llamas

Los efectivos trabajaron durante unas tres horas para controlar el avance del fuego y evitar su propagación por terrenos agrícolas próximos a la CO-3203.

Aunque el incendio ya está extinguido, queda pendiente conocer el balance definitivo de daños y la superficie quemada.

Efectivos del Infoca realizan una quema controlada en Córdoba esta primavera. / A. J. González

Campaña de incendios

Este incendio se produce en unos días marcados por el fuerte ascenso de las temperaturas en la provincia de Córdoba, con máximas que están rozando los 40 grados en varios puntos. La combinación de calor intenso, viento y vegetación seca eleva el riesgo de nuevos fuegos en el campo cordobés, en el arranque de una campaña forestal que ya deja sus primeros avisos.