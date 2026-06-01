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Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 1 de junio de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

'Los pasos del pecado'

'Los pasos del pecado' / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Muestra

‘Los pasos del pecado’

Exposición de Mercedes Daza donde propone una profunda reflexión visual que habita la intersección entre lo jurídico y lo emocional. Su obra trasciende lo ilustrativo para convertirse en un relato provocador que disecciona la realidad, reconstruyéndola a través del color y la tensión de lo invisible. Bajo una perspectiva contemporánea, la artista invita al espectador a desprenderse de la inocencia y adentrarse en una narrativa donde el concepto clásico de culpa se transforma en una experiencia sensorial y conceptual única. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Centro UCO Cultura.

Plaza de la Corredera, 40.

De 10.00 a 18.00 horas.

Exposición

‘Averroes y la Córdoba de su tiempo’

El Palacio de la Merced acoge, hasta el 26 de julio, esta muestra con motivo del IX centenario del nacimiento de Averroes.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Palacio de la Merced.

Colón, 15.

De 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición

‘Del Álif a la Zain. Arte caligráfico en movimiento’

Exposición colectiva comisariada por Toufik Douib que explora la caligrafía árabe de vanguardia.

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel de los Santos Gener, 9.

De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

TEMAS

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Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 1 de junio de 2026

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