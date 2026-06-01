El hospital Reina Sofía de Córdoba organiza un programa especial en la Semana de la Donación por el 50 aniversario del centro

El hospital Reina Sofía de Córdoba ha dado comienzo este lunes 1 de junio su 24º Semana de la Donación, que este año presenta un programa especial coincidiendo con el 50 aniversario del centro. El coordinador de Trasplantes, José María Dueñas, ha explicado que en esta semana "queremos recordar la importancia de ser generosos, de regalar vida y de agradecer a todas las personas que permiten que otras tengan una segunda oportunidad".

Las actividades darán comienzo esta tarde a las 19.30 horas con la presentación en la Diputación de Córdoba del libro de recetas Sabor a vida. Las recetas de mis trasplantes, cedidas por pacientes trasplantados de corazón y pulmón sobre todo, y con mesas informativas de la asociación de pacientes Alcer. Este martes, de 10 a 14 y de 17 a 21 horas, se celebrará un maratón de donación de sangre en el vestíbulo del hospital general y a partir de las 20 horas, la entrega de los premios Miguel Berni, también en la Diputación de Córdoba, donde se reconocerá a figuras destacadas de la donación y el trasplante.

Ofrenda floral y misa en la Catedral

El programa continúa el miércoles a las 10 horas con una ofrenda floral en el monumento a la donación del hospital y con una mesa informativa junto a este monumento titulada Hilos de vida. Motivos para donar, donde se pegarán mensajes en un soporte y que contará con la visita del cantante almeriense José Luis Jaén. A las 18.30 horas, se celebrará en la Mezquita Catedral una misa oficiada por el obispo en honor a los donantes de órganos y sus familias. También está previsto realizar un llamamiento a la donación con camisetas especiales en los supermercados Deza de la ciudad.

El jueves, a las 12.30 horas, el Bulevar Gran Capitán celebrará un flashmob por la donación y a las 20 horas, tendrá lugar una marcha por la donación desde la Glorieta de las Tres Culturas.

El viernes a las 10 horas, una jornada científica abordará los Nuevos retos y horizontes en la donación y el trasplante con ponentes de prestigio y la coordinadora nacional de trasplantes, Beatriz Domínguez, en el salón de actos del hospital Reina Sofía, tras lo cual habrá, como todos los días, mesas informativas de asociaciones de pacientes trasplantados.

Campaña digital en los autobuses de Aucorsa

Durante toda la semana, habrá una campaña digital con el nombre Dilo, donante y vinilos por la donación en los autobuses de Aucorsa.

Dueñas ha explicado que el objetivo de esta semana es sensibilizar a la donación para hacer posible trasplantes como el de la pequeña Greta, que implica una alta complejidad porque el órgano vino de otro hospital fuera de la comunidad autónoma y gracias a la aceptación de una familia que fue tan generosa en un momento muy complicado tomando la decisión de sí a la vida. También ha animado a acudir a donar sangre para colaborar con los pacientes que lo necesitan.