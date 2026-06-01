Gazpacho en lugar de caldo: Cruz Roja reparte a las personas sin hogar este producto fresco en los meses de más calor

La unidad de emergencia social de Cruz Roja continúa con sus patrullas semanales para atender a las personas sin hogar que duermen en las calles de Córdoba. Según la entidad, debido a las altas temperaturas, ya se ha procedido a sustituir el caldo calentito que se entrega en los repartos por gazpacho, con el objetivo de contribuir a aliviar en la medida de lo posible el sofocante calor de quienes no tienen donde dormir. El calor es tan perjudicial para la salud las personas que viven en la calle como pueda ser un temporal de lluvia o el frío durante el invierno.

Del mismo modo, el grupo de voluntarios que se mueve en la unidad reparte como cada año agua y leche fría para contribuir a la hidratación de este colectivo frente a los rigores del verano. La patrulla de la institución recorre Córdoba tres días a la semana, los martes, jueves y domingo. Martes y jueves salen de Cruz Roja a las 21 horas y el domingo, a las 20 horas, para acudir a los puntos de encuentro habituales.

Unas 70 personas duermen al raso en distintos puntos de la ciudad

Fuentes de Cruz Roja Córdoba han informado de que actualmente cada noche asisten a unas 70 personas que duermen en distintos puntos de la ciudad, algunos de los cuales es posible que desde este lunes pasen también a ser usuarios de la Casa de Acogida Madre de Dios del Ayuntamiento de Córdoba, que hasta el 30 de septiembre, ha habilitado 15 plazas de refugio climático en las horas centrales del día, entre las 13 y las 20 horas.