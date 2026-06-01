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Atención social en Córdoba

Gazpacho en lugar de caldo: Cruz Roja reparte a las personas sin hogar este producto fresco en los meses de más calor

La entidad sale con la unidad de emergencia social tres veces a la semana por la capital, donde asiste a unas 70 personas cada noche

Imagen de archivo de Cruz Roja atendiendo a personas sin hogar.

Imagen de archivo de Cruz Roja atendiendo a personas sin hogar. / FRANCISCO GONZALEZ

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Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Córdoba

La unidad de emergencia social de Cruz Roja continúa con sus patrullas semanales para atender a las personas sin hogar que duermen en las calles de Córdoba. Según la entidad, debido a las altas temperaturas, ya se ha procedido a sustituir el caldo calentito que se entrega en los repartos por gazpacho, con el objetivo de contribuir a aliviar en la medida de lo posible el sofocante calor de quienes no tienen donde dormir. El calor es tan perjudicial para la salud las personas que viven en la calle como pueda ser un temporal de lluvia o el frío durante el invierno.

Del mismo modo, el grupo de voluntarios que se mueve en la unidad reparte como cada año agua y leche fría para contribuir a la hidratación de este colectivo frente a los rigores del verano. La patrulla de la institución recorre Córdoba tres días a la semana, los martes, jueves y domingo. Martes y jueves salen de Cruz Roja a las 21 horas y el domingo, a las 20 horas, para acudir a los puntos de encuentro habituales.

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