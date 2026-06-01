Sucesos
Un "fuerte olor" alerta a la Guardia Civil: detenido el conductor de un coche que llevaba más de medio kilo de marihuana en Encinarejo de Córdoba
Aunque accedió a entregar voluntariamente una pequeña cantidad a los agentes, estos encontraron dos bolsas envasadas al vacío con la droga bajo los asientos traseros
La Guardia Civil ha detenido a un hombre que transportaba 560 gramos de marihuana en su coche en Encinarejo, una entidad local autónoma (ELA) de Córdoba, según informa este cuerpo en una nota de prensa. Se le imputa un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas, ya que el material estaba "dispuesto para su distribución y venta".
Los hechos ocurrieron en la carretera CH-2, en las proximidades de Encinarejo, cuando una patrulla de la Guardia Civil observó un vehículo "realizando maniobras sospechosas" al percatarse de la presencia policial. Los agentes dieron el alto y, al comprobar el habitáculo, detectaron "al instante" un "fuerte olor a marihuana procedente del interior", así como "un evidente nerviosismo en el conductor".
El conductor aseguraba que el olor procedía de una pequeña cantidad
Acto seguido, los guardias civiles continuaron la inspección del vehículo, a pesar de que el conductor les asegurase que el olor procedía de una pequeña cantidad de marihuana, que entregó "voluntariamente" a los agentes. Estos hallaron, bajo los asientos traseros, "dos bolsas envasadas al vacío con cogollos de marihuana" que arrojaron un peso de unos 560 gramos, "listos para su distribución y venta", afirma la nota.
Por todo ello, se procedió a la detención del conductor y se instruyeron las "correspondientes diligencias por un presunto delito contra la salud pública". Tanto el detenido como las diligencias instruidas, así como las sustancias intervenidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.
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