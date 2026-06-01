Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guía del cordobesismoCrónica CCFAgenda fiestas de junioCalor en la FeriaBalance de la FeriaTemporada de incendiosCine de verano C3AFederaciones PSOEParque JoyeroEmpleo en CorreosCóctel molotov contra casetaGuillermo del PinoRegantesCarmen García, mejor notaCinco pueblos de postalÁngel XiménezAccidente de tráficoMuere Luis Corral
instagramlinkedin

Sucesos

Un "fuerte olor" alerta a la Guardia Civil: detenido el conductor de un coche que llevaba más de medio kilo de marihuana en Encinarejo de Córdoba

Aunque accedió a entregar voluntariamente una pequeña cantidad a los agentes, estos encontraron dos bolsas envasadas al vacío con la droga bajo los asientos traseros

La marihuana intervenida arrojó un peso de 560 gramos, informa la Guardia Civil.

La marihuana intervenida arrojó un peso de 560 gramos, informa la Guardia Civil. / CÓRDOBA

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que transportaba 560 gramos de marihuana en su coche en Encinarejo, una entidad local autónoma (ELA) de Córdoba, según informa este cuerpo en una nota de prensa. Se le imputa un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas, ya que el material estaba "dispuesto para su distribución y venta".

Los hechos ocurrieron en la carretera CH-2, en las proximidades de Encinarejo, cuando una patrulla de la Guardia Civil observó un vehículo "realizando maniobras sospechosas" al percatarse de la presencia policial. Los agentes dieron el alto y, al comprobar el habitáculo, detectaron "al instante" un "fuerte olor a marihuana procedente del interior", así como "un evidente nerviosismo en el conductor".

Dos bolsas con marihuana intervenidas por la Guardia Civil tras el arresto del conductor en Encinarejo.

Dos bolsas con marihuana intervenidas por la Guardia Civil tras el arresto del conductor en Encinarejo. / CÓRDOBA

El conductor aseguraba que el olor procedía de una pequeña cantidad

Acto seguido, los guardias civiles continuaron la inspección del vehículo, a pesar de que el conductor les asegurase que el olor procedía de una pequeña cantidad de marihuana, que entregó "voluntariamente" a los agentes. Estos hallaron, bajo los asientos traseros, "dos bolsas envasadas al vacío con cogollos de marihuana" que arrojaron un peso de unos 560 gramos, "listos para su distribución y venta", afirma la nota.

Noticias relacionadas y más

Por todo ello, se procedió a la detención del conductor y se instruyeron las "correspondientes diligencias por un presunto delito contra la salud pública". Tanto el detenido como las diligencias instruidas, así como las sustancias intervenidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
  2. Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
  3. De 9.600 a 385.000 euros: así crece en Córdoba el negocio de las viviendas ocupadas ilegalmente
  4. Segunda conexión cordobesa en el caso Zapatero: el juez vincula al Instituto Halal con la estructura societaria del rescate de Plus Ultra
  5. Urbanismo dará licencia para 143 viviendas nuevas en Córdoba: características y dónde se ubicarán
  6. Correos abre una oferta de empleo temporal en Córdoba: requisitos, puestos y plazo para apuntarse
  7. Más de 1.100 aspirantes optan a 24 plazas de ayudante del Ayuntamiento de Córdoba: el examen será el 6 de junio en Rabanales
  8. Incendio en el Sector Sur de Córdoba: el fuego destapa una plantación clandestina de marihuana en un piso

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir rechaza participar en la mesa técnica de inundaciones de Córdoba

Plan Ola de Calor de Córdoba: la Casa de Acogida aumenta sus plazas y acogerá a 20 personas sin hogar

El precio del alquiler sigue sin encontrar freno en Córdoba: sube un 7,2% en el último año tras un fuerte auge mensual

El precio del alquiler sigue sin encontrar freno en Córdoba: sube un 7,2% en el último año tras un fuerte auge mensual

Comienza el Plan Asfalto 2026-2027 en Córdoba: estas son las 15 grandes avenidas en obras hasta el 14 de junio

Comienza el Plan Asfalto 2026-2027 en Córdoba: estas son las 15 grandes avenidas en obras hasta el 14 de junio

Éxito en Córdoba: el primer trasplante de corazón infantil ABO incompatible salva la vida a Greta cuando tenía cinco meses

Éxito en Córdoba: el primer trasplante de corazón infantil ABO incompatible salva la vida a Greta cuando tenía cinco meses

La Universidad Loyola y el Colegio de Economistas de Córdoba se alían para formar a nuevos auditores

Kutxabank lanza una cuenta remunerada al 2% TAE el primer año, sin comisiones y con transferencias gratuitas

Córdoba pasa del calor extremo a la tregua térmica: la Aemet apunta a un alivio de los termómetros para estos días

Córdoba pasa del calor extremo a la tregua térmica: la Aemet apunta a un alivio de los termómetros para estos días
Tracking Pixel Contents