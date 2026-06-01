Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 1 de junio
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 2 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:
María Pilar Gálvez Urbano
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
José Antonio Meijide Padilla
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.
Antonio Grande Domingo
La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de la Fuensanta.
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