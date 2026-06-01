Los doce parlamentarios andaluces por Córdoba toman posesión de sus actas

Los parlamentarios andaluces elegidos por la circunscripción de Córdoba han tomado posesión de sus actas este lunes, 1 de junio. En la provincia se eligieron el pasado 17 de mayo un total de doce diputados en unas elecciones autonómicas a las que habían sido convocados más de 6,8 millones de votantes, 647.576 censados en Córdoba. El Parlamento andaluz está formado por 109 representantes, de los que una docena fueron elegidos por los cordobeses, siendo el Partido Popular el más votado.

Antonio Repullo, Araceli Cabello, Jesús Aguirre, Beatriz Jurado, José Antonio Nieto y Verónica Martos son los diputados autonómicos que representarán los próximos 4 años al PP por la provincia de Córdoba. Silvia Mellado, Esteban Morales y Victoria Fernández, al PSOE cordobés; mientras que Paula Badanelli hará lo mismo por Vox , Rosa Rodríguez, por la coalición de izquierdas Por Andalucía, y Victoria Serrano, de Adelante Andalucía.

No todos los diputados autonómicos electos han acudido a recoger su acta a la Junta Electoral de Zona, ya que algunos de ellos no han podido asistir y han sido los representantes legales de sus partidos quien ha recogido el acta.

Los diputados andaluces

Antonio Repullo (PP), 51 años. Licenciado en Derecho, ejerció la abogacía durante doce años. Fue delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba y es diputado andaluz desde 2022. Es el secretario general del PP y habitual director de las campañas electorales.

Araceli Cabrera (PP), 48 años. Licenciada en Derecho y promotora de negocios en Noruega y Finlandia, dio el paso a la política institucional como delegada de Agricultura en 2019. Ha sido directora de Medio Natural y diputada andaluza desde 2022. Es secretaria del PP cordobés.

Jesús Aguirre (PP), 71 años. Veterano dirigente popular y médico de familia. Ha sido senador de 2008 a 2015 y de 2016 a 2019; consejero de Salud de 2019 a 2022; diputado andaluz y presidente del Parlamento de Andalucía desde entonces hasta la actualidad.

Beatriz Jurado (PP), 43 años. Licenciada en Derecho, ha estado siempre ligada a la política. Fue presidenta de Nuevas Generaciones, concejala en el Ayuntamiento de Córdoba, senadora y parlamentaria andaluza de 2019 a la actualidad. Vicesecretaria de Igualdad del PP-A.

José Antonio Nieto (PP), 56 años. Licenciado en Derecho, ha sido diputado andaluz en varias legislaturas; alcalde de Córdoba de 2011 a 2015 y diputado por Córdoba en el Congreso, además de secretario de Estado de Seguridad. Desde 2022 ha sido consejero de Justicia de la Junta.

Verónica Martos (PP), 47 años. Licenciada en Derecho por la UCO, ha sido concejala del Ayuntamiento de Córdoba de 2012 a 2014. Además, ha sido diputada por Córdoba en el Parlamento andaluz de 2022 hasta la actualidad. Es vicesecretaria de Movilización del PP.

José Carlos Gómez Villamandos (PP), 63 años. Catedrático de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas de la Facultad de Veterinaria de la UCO. Fue rector de la UCO, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y consejero de Universidades desde 2022.

Silvia Mellado (PSOE), 46 años. Es técnica superior en Administración y Finanzas de profesión, trabajó en el sector privado como administrativa y contable y gobierna el municipio que la vio nacer desde el año 2015, tras haber revalido su cargo dos ves por mayoría absoluta.

Esteban Morales (PSOE), 59 años. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, diplomado en Alta Dirección en Instituciones Sociales y abogado de profesión. Fue alcalde de Puente Genil entre 2011 y 2023. Es diputado provincial y portavoz del PSOE en la Diputación.

Victoria Fernández (PSOE), 57 años. Es diplomada en Ciencias Empresariales y ha ocupado cargos en el Ayuntamiento de Córdoba como el de delegada de Vivienda y presidenta de Vimcorsa. Fue delegada de Igualdad y Bienestar Social de la Junta y jefa de gabinete del ministro Luis Planas.

Paula Badanelli (Vox), 55 años. Licenciada en Ciencias de la Información, ha ejercido la profesión en Cope y La voz de Córdoba, y trabajado en empresas privadas como Sanyres. Fue asesora del PP entre 1999 y 2003 y concejal de Vox desde 2019. Es presidenta de Vox Córdoba.

Rosa Rodríguez (Por Andalucía), 50 años. Licenciada en Derecho, técnica superior en Orientación Laboral y experta universitaria en mediación de resolución de conflictos y promotora de igualdad, ha ejercido la abogacía aunque en la actualidad es concejal de IU en el Ayuntamiento de Montilla.

María Victoria Serrano (Adelante Andalucía), 60 años. Ingeniera (estudió en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Córdoba), es profesora en una academia de formación de su propiedad y referente de la marea blanca, de la que fue portavoz en Priego de Córdoba.

Estos son los resultados de las Elecciones en Andalucía 2026 en Córdoba