La Diputación de Córdoba acoge la presentación de una nueva edición de la revista 'De Verde y Oro' del Club Calerito

El Palacio de la Merced ha acogido durante la mañana de este lunes la presentación de una nueva edición de De Verde y Oro, revista del Club Calerito, "un trabajo de la peña decana de la ciudad de Córdoba que ve la luz por segundo año consecutivo". Así lo ha explicado el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, quien ha remarcado que “esta publicación nos permite hablar de cultura, historia, tradición, convivencia, participación ciudadana y de construir una provincia mejor”.

Según Lorite, “desde las instituciones debemos tomar consciencia de la importante labor que realizan las peñas en nuestro territorio y, de manera muy especial, el Club Calerito”. “Este trabajo que hoy presentamos da continuidad a una iniciativa que nacía hace ahora un año con la que se pretendía dar visibilidad a toda la actividad que durante todo un ejercicio se realizaba por parte de esta entidad”, ha matizado. Según el delegado de la institución provincial, “para la Diputación es un honor ser copartícipes de esta publicación. Y en nuestra voluntad está el seguir apoyando a esta entidad en lo sucesivo”.

El acto público será el 3 de junio

Por su parte, Juan de Dios Martínez, presidente del Club Calerito, ha agradecido a la institución provincial su colaboración y ha invitado a la sociedad cordobesa a participar, el miércoles, día 3 de junio, en el acto público de presentación de esta publicación que tendrá lugar en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba.

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Finalmente, Ángel Olmo, autor de la revista, ha insistido en que “el primer número de De Verde y Oro fue toda una declaración de intenciones que hoy confirmamos con esta segunda edición, reflejo fiel de toda la actividad acontecida en el ejercicio 2025”.