Dos detenidos por vender hachís y marihuana a menores de edad en el barrio de Cañero de Córdoba

La Policía Nacional ha desarticulado un "punto negro de venta" de hachís y marihuana en la zona de los Solares de San Rafael, ubicada dentro del distrito Sureste, en el barrio de Cañero y muy cerca de La Fuensanta. Según informa este cuerpo en una nota de prensa, la operación, denominada Oficina, se ha saldado con la detención de las dos personas que "regentaban" el negocio ilegal. Se les acusa de un delito de tráfico de drogas por distribuir la citada droga "de forma ininterrumpida durante prácticamente todo el día", y dispensando el material ilegal "a menores de edad".

La investigación se inició a comienzos de este 2026, en el marco de la "intensa presión policial desplegada contra el narcotráfico a mediana y gran escala en la provincia", asegura la nota policial. Desde el primer momento, los agentes detectaron un "elevado trasiego de personas" que se acercaban a la ventana de un domicilio de la mencionada barriada con el propósito de "adquirir sustancias estupefacientes, principalmente hachís y marihuana".

Un agente de la Policía Nacional. / E. P.

Las pesquisas realizadas permitieron acreditar que el inmueble "funcionaba como punto de venta activo durante casi la totalidad del día, articulándose como un auténtico negocio ilícito de carácter permanente", resultando especialmente grave que "incluso dispensaban droga a menores de edad".

Dos detenidos y más de 120 gramos de hachís intervenidos en bellotas y placas

"Previa obtención del preceptivo mandamiento judicial, los agentes llevaron a cabo una de entrada y registro de la vivienda identificada, procediéndose a la clausura del punto de venta", continúa el texto. En el interior del domicilio se intervinieron más de 120 gramos de hachís distribuidos en bellotas y placas listas para su venta, así como dinero en efectivo y diversos útiles destinados al corte y envasado de la sustancia estupefaciente.

Como resultado de la operación, se procedió a la detención de las dos personas que regentaban el negocio ilícito, "a quienes se les imputa la presunta autoría de un delito de tráfico de drogas".