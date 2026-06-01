Violencia machista
El exmarido de Tulia, condenado a un año y diez meses de prisión por una agresión dos días antes de matarla en la Fuensanta
El hombre se personó en el domicilio de la mujer, destrozó su equipo de música, amenazó y agredió físicamente
La sección penal del Tribunal de Instancia de Córdoba (plaza número 6) ha condenado a un año y diez meses de prisión al hombre juzgado por agredir, amenazar y causar daños a su expareja Tulia, en un episodio ocurrido dos días antes de que la asesinara en su domicilio de La Fuensanta.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, los hechos tuvieron lugar el sábado 11 de abril, cuando el acusado acudió al domicilio de la víctima y mantuvo con ella una discusión en la que la mujer le exigió que se marchara. El hombre se fue, pero regresó poco después. En ese momento, cuando ella “estaba escuchando música y bailando”, el acusado entró de nuevo en la vivienda y golpeó con un martillo el equipo de música, hasta dañarlo.
Amenazas y agresiones
La resolución describe que, al intentar la mujer quitarle el martillo, se produjo un forcejeo y finalmente ella logró arrebatárselo. Acto seguido, el acusado “la agarró del pecho y la empujó con violencia contra la pared”, antes de irse. Antes de abandonar la vivienda, profirió una amenaza: “Cuando no estén en la casa (en referencia a sus hijos) voy a entrar y te voy a destrozar el piso”. A consecuencia de lo ocurrido, la víctima sufrió lesiones (una contusión en la zona cervical) y una crisis de ansiedad, según recoge el fallo.
Por estos hechos, el tribunal condena al acusado por tres infracciones penales. Un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, un delito de amenazas en el mismo ámbito y un delito leve de daños. En concreto, impone 10 meses de prisión por las lesiones y un año de prisión por las amenazas. Por el delito leve de daños, le impone dos meses de multa, con una cuota diaria de seis euros.
Un año y diez meses de prisión
En concepto de responsabilidad civil, la sentencia le obliga a indemnizar con 45 euros por las lesiones y con 105 euros por los daños del equipo de música, cantidades que fija a favor de los herederos de la víctima, además del pago de las costas, incluidas las de la acusación particular. El fallo añade que, debido al fallecimiento de la mujer, se levanta la medida cautelar que estaba vigente.
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