Defensa oferta 100 plazas en Córdoba de acceso a las Fuerzas Armadas: este es el plazo de presentación de solicitudes

El Ministerio de Defensa ha puesto en marcha este 1 de junio el segundo ciclo de selección para el acceso a la Escala de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas, una convocatoria que incluye 4.523 plazas repartidas entre el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio.

Según ha informado la Subdelegación de Defensa en Córdoba, del total de plazas ofertadas, 896 corresponden a unidades ubicadas en Andalucía. De ellas, 396 son para el Ejército de Tierra, 429 para la Armada y 71 para el Ejército del Aire y del Espacio. La provincia de Córdoba contará con un protagonismo destacado dentro de esta convocatoria, ya que 100 de las plazas ofertadas están destinadas a unidades situadas en territorio cordobés, lo que supone una oportunidad de incorporación para jóvenes interesados en desarrollar una carrera profesional en las Fuerzas Armadas sin necesidad de desplazarse fuera de la provincia.

180 aspirantes cordobeses en el primer ciclo

La nueva convocatoria forma parte del proceso de selección publicado por el Ministerio de Defensa para 2026.

En el primer ciclo, cuya convocatoria apareció en el Boletín Oficial del Estado del pasado 8 de enero, ingresaron 180 aspirantes procedentes de la provincia de Córdoba.

Desfile militar de la BRI X durante la despedida de un contingente. / CÓRDOBA

Plazo de presentación para acceder a las Fuerzas Armadas

Los interesados en participar en este segundo ciclo deberán solicitar cita previa a través de la sede electrónica del Ministerio de Defensa. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 12 de julio.

Desde la Subdelegación de Defensa recuerdan que los aspirantes pueden obtener información y asesoramiento en el área de Reclutamiento de Córdoba, situada en la plaza de Ramón y Cajal, así como a través de los canales habilitados por el ministerio.

Con esta nueva oferta de plazas, Defensa busca reforzar las capacidades operativas de los tres ejércitos y facilitar la incorporación de nuevos profesionales a las Fuerzas Armadas, una salida laboral que continúa despertando interés entre los jóvenes cordobeses.