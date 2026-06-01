VERANO EN CÓRDOBA
Piscina Santuario en Córdoba: precios, horarios y detalles de la temporada 2026
Es una de las más madrugadoras en abrir sus puertas en pleno repunte de las temperaturas
El lunes 1 de junio abren al público en Córdoba la piscina Santuario, ubicadas en la calle Nuestra Señora de Belén, en la barriada del mismo nombre. Estas instalaciones tienen tres piscinas de uso general y una destinada a niños menores de seis años. Además, en sus más de 9.600 m² de superficie total, hay también una amplia zona de merendero, que cuenta con un centenar de sombrillas y gran cantidad de árboles, bar-restaurante y gimnasio.
Precios de la piscina Santuario
Las tarifas de esta temporada 2026 se dividen en días laborables, días festivos y bonos.
Tarifas de acceso en días laborables
Los precios para jornadas entre semana quedan establecidos de la siguiente manera:
- Adultos: 8,25 euros (jornada completa) / 6,35 euros (a partir de las 16.00 horas)
- Infantil: 5,60 euros / 4,80 euros
- Carnet joven: 7 euros / 6,35 euros
- Pensionistas, personas con discapacidad y mayores de 65 años: 4,10 euros en ambos casos
- Familias numerosas (adultos): 6,60 euros / 6,35 euros
- Familias numerosas (infantil): 4,50 euros en ambos casos
Tarifas en días festivos
Los fines de semana y festivos, las tarifas se elevan ligeramente:
- Adultos: 10,90 euros / 8,60 euros (a partir de las 16.00 horas)
- Infantil: 7,30 euros / 5,85 euros
- Carnet joven: 9,25 euros / 8,60 euros
- Pensionistas, personas con discapacidad y mayores de 65 años: 5,45 euros en ambos casos
- Familias numerosas (adultos): 8,70 euros / 8,60 euros
- Familias numerosas (infantil): 5,85 euros en ambos casos
Bonos de temporada
Además se ofertan tarifas para bono de temporada con los siguientes precios:
- Bono temporada familiar: 348,70 euros.
- Bono adulto temporada: 176,80 euros.
- Bono infantil temporada: 114,10 euros.
- Bono adulto mes: 106,00 euros.
- Bono infantil mes: 71,905 euros.
- Bono 10 usos adulto: 72,75 euros.
- Bono 10 usos infantil: 50,80 euros.
Horario de las piscinas Santuario
El horario de la piscina Santuario será de lunes a viernes laborables de 11.00 a 21.00 horas y fines de semana y festivos de 10.00 a 21.00 horas. Más información en este enlace.
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