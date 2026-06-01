Piscina Santuario en Córdoba: precios, horarios y detalles de la temporada 2026

El lunes 1 de junio abren al público en Córdoba la piscina Santuario, ubicadas en la calle Nuestra Señora de Belén, en la barriada del mismo nombre. Estas instalaciones tienen tres piscinas de uso general y una destinada a niños menores de seis años. Además, en sus más de 9.600 m² de superficie total, hay también una amplia zona de merendero, que cuenta con un centenar de sombrillas y gran cantidad de árboles, bar-restaurante y gimnasio.

La piscina Santuario, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

Precios de la piscina Santuario

Las tarifas de esta temporada 2026 se dividen en días laborables, días festivos y bonos.

Tarifas de acceso en días laborables

Los precios para jornadas entre semana quedan establecidos de la siguiente manera:

Adultos : 8,25 euros (jornada completa) / 6,35 euros (a partir de las 16.00 horas)

: 8,25 euros (jornada completa) / 6,35 euros (a partir de las 16.00 horas) Infantil : 5,60 euros / 4,80 euros

: 5,60 euros / 4,80 euros Carnet joven : 7 euros / 6,35 euros

: 7 euros / 6,35 euros Pensionistas, personas con discapacidad y mayores de 65 años : 4,10 euros en ambos casos

: 4,10 euros en ambos casos Familias numerosas (adultos) : 6,60 euros / 6,35 euros

: 6,60 euros / 6,35 euros Familias numerosas (infantil): 4,50 euros en ambos casos

Socorrista en la piscina Santuario / A. J. González

Tarifas en días festivos

Los fines de semana y festivos, las tarifas se elevan ligeramente:

Adultos : 10,90 euros / 8,60 euros (a partir de las 16.00 horas)

: 10,90 euros / 8,60 euros (a partir de las 16.00 horas) Infantil : 7,30 euros / 5,85 euros

: 7,30 euros / 5,85 euros Carnet joven : 9,25 euros / 8,60 euros

: 9,25 euros / 8,60 euros Pensionistas, personas con discapacidad y mayores de 65 años : 5,45 euros en ambos casos

: 5,45 euros en ambos casos Familias numerosas (adultos) : 8,70 euros / 8,60 euros

: 8,70 euros / 8,60 euros Familias numerosas (infantil): 5,85 euros en ambos casos

Bonos de temporada

Además se ofertan tarifas para bono de temporada con los siguientes precios:

Bono temporada familiar : 348,70 euros.

: 348,70 euros. Bono adulto temporada : 176,80 euros.

: 176,80 euros. Bono infantil temporada : 114,10 euros.

: 114,10 euros. Bono adulto mes : 106,00 euros.

: 106,00 euros. Bono infantil mes : 71,905 euros.

: 71,905 euros. Bono 10 usos adulto : 72,75 euros.

: 72,75 euros. Bono 10 usos infantil: 50,80 euros.

Usuarios disfrutan de un baño en la piscina de la barriada Santuario. / VÍCTOR CASTRO

Horario de las piscinas Santuario

El horario de la piscina Santuario será de lunes a viernes laborables de 11.00 a 21.00 horas y fines de semana y festivos de 10.00 a 21.00 horas. Más información en este enlace.