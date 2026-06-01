VERANO EN CÓRDOBA
El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios
Situado en Villafranca, es el único parque acuático de la provincia de Córdoba
El parque acuático Aquasierra, situado en la localidad cordobesa de Villafranca, comienza la cuenta atrás para la apertura del único parque acuático de la provincia y una de las doce instalaciones de este tipo que operan en Andalucía.
Con un total de 47.000 metros cuadrados de superficie, Aquasierra es uno de los referentes de la red de Andalucía, con una actividad ininterrumpida desde su apertura en 1987, y que dará comienzo a una nueva temporada de verano el próximo miércoles 17 de junio.
El parque está lleno de toboganes acuáticos de multitud de formas y alturas para que puedas experimentar sensaciones únicas, la piscina del lago para refrescarse y la piscina infantil, diseñada para niños, con juegos acuáticos y toboganes de baja altura.
Horario de apertura
A partir del 17 de junio y hasta el 31 de agosto, Aquasierra abre de lunes a domingo, de 11.30 a 20.00 horas.
Precio de las entradas
El precio de día completo es de 18 euros para adultos, niños (de 125 a 140 centímetros de altura) y mayores de 65 años pagan una entrada de 16 euros, los niños con una estatura entre 90 y 125 centímetros pagan 13 euros y los niños que no alcancen los 90 centímetros tienen entrada gratis.
Además, el parque cuenta con una tarifa especial para entradas a partir de las 16.00 horas, que rebaja el precio a 12 euros para adultos y 11 euros para niños (de 125 a 140 centímetros de altura) y mayores de 65 años; 9 euros para niños de 90 a 125 cm de altura, y gratis para el resto.
Las entradas se pueden comprar en taquilla u online.
Atracciones y servicios
El principal atractivo del Aquasierra son sus atracciones, una simbiosis perfecta para refrescarse y divertirse. Los bañistas podrán disfrutar del Black Hole (Agujero negro), Lengua del Dragón, Kamikaze, Río Bravo Grande, Río Bravo Chico, Río Aventura, Pistas Blandas, Caracol Grande, Caracol Chico, Piscina del Lago, Piscina Infantil, Zona Chapoteo.
El parque cuenta con servicio de restaurante, merendero, tienda, flotadores y hamacas, socorristas y enfermería, servicio de fotografía y parking.
Zona vip
Las instalaciones del Aquasierra dispone de terrazas vip situadas en las zonas con mejores vistas. Se trata de 30 estancias privadas con tumbonas, mesa, sillones y silla. Las hay sencillas, para un máximo de 4 personas; sencillas XL para 6 personas, dobles, para un máximo de 8 personas y dobles XL para un máximo de 12 personas.
Los interesados tienen que marcar esta opción al comprar sus entradas online o preguntar por el servicio en taquillo.
Cómo llegar a Aquasierra
El parque acuático está situado en la autovía nacional IV, km 2,5, a 30 minutos de Córdoba. Las instalaciones cuentan con 167 plazas de parking cubierto y cuenta además con un servicio de autobús a cargo de la empresa Autotransportes San Sebastián (Tlfno. 957 42 90 30), con salida desde la Estación de Autobuses de Córdoba en la Glorieta de las Tres Culturas s/n.
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