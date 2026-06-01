20 años sin Rocío Jurado: así se confirmó en Córdoba su historia de amor con Pedro Carrasco

Era una noticia esperada, pero no por ello fue menos impactante y dolorosa, conmocionando a toda España. El 1 de junio de 2006, la voz de Rocío Jurado, ‘la más grande’, se apagaba tras dos años luchando contra un cáncer de páncreas con el que acaparó cientos de titulares, viajes a Houston para tratamientos innovadores y un sentido homenaje del mundo de la copla y la canción española que protagonizó la tonadillera en un sentido homenaje póstumo adelantado.

Desde Madrid a su Chipiona natal, y también al otro lado del charco, todo el país despidió a la cantante de fama internacional y un referente al que nadie consiguió ni ha logrado hacer sombra desde entonces. Todo un fenómeno, un torbellino de mujer, que no dejó indiferente a nadie y que dejó himnos en forma de canción: ‘Se nos rompió un amor’, ‘Como yo te amo’, ‘Como las alas al viento’, ‘Como una ola’… que la consagraron como reina de copla y maestra de la canción española.

Pedro Carrasco, a la izquierda, junto a Rocío Jurado en el Hospital General de Córdoba / LADIS

Tan intensa como su carrera artística fue su vida personal, carne de exclusiva en la prensa del corazón, sus historias de amor, y posteriormente la vida de su hija Rocío Carrasco, y sus hijos Gloria Camila y José Fernando –adoptados con el torero José Ortega Cano-, forman parte de la historia de la prensa rosa española.

Pedro Carrasco: el amor que se confirmó en Córdoba

Curiosamente, su primera historia de amor, la que vivió con el boxeador Pedro Carrasco, padre de su hija Rocío Carrasco, tuvo a Córdoba como escenario inesperado. Todo surgió por casualidad. Corría septiembre de 1975, la tonadillera se encontraba en Andújar (Jaén), actuando en una gala, cuando se encontró repentinamente indispuesta.

Inmediatamente, ante la gravedad de los síntomas, fue trasladada de urgencia al Hospital General de Córdoba –hoy el Hospital Provincia- donde fue ingresada e intervenida de una hemorragia intestinal.

Rocío Jurado, en el Hospital General de Córdoba, acompañada por su madre / LADIS

El fotógrafo Ladislao Rodríguez Galán ‘Ladis’, por aquel entonces corresponsal gráfico de la Agencia Efe, recordó en Diario CÓRDOBA en 2006, coincidiendo con el fallecimiento de Rocío Jurado, aquel episodio, que resultó en la confirmación pública del idilio entre la Jurado y Pedro Carrasco.

“Por aquel entonces yo era corresponsal gráfico de la Agencia Efe”, relató en junio de 2006. “Rocío ingresó de urgencia y venía acompañada de su madre y de un joven, llamado Pedro Carrasco, campeón de boxeo, del que se comentaba que era su novio. La pareja llevaba en secreto la relación. Hoy eso hubiera sido imposible”.

El beso de la habitación 601

Al llegar al hospital, ‘Ladis’ preguntó dónde estaba ingresada la artista y le informaron que en la habitación 601. “Llamo a la puerta y me abre su madre. Le explico que quiero tomar unas fotos y, tras consultar con Rocío me permiten la entrada y cumplo con mi misión. Mando las fotografías a Madrid y me indican que esté todo el día pendiente de la evolución de la enferma, así que me instalo en el hospital”, recordaba el fotógrafo hace ahora 20 años.

Rocío Jurado se despide del equipo médico de Córdoba / LADIS

El corresponsal gráfico continúa su relato hablando de la cordialidad de Rocío Jurado y su entorno durante aquellos días. “Con el paso de los días, desayunaba con ellos y pasaba muchas horas en la habitación comentando con Rocío las noticias que traía el CORDOBA”, añade.

Rocío Jurado junto a Pedro Carrasco. / LADIS

Cuenta ‘Ladis’ que desde Madrid le insistían en que lograra alguna foto de la pareja acaramelada que confirmara que la relación de ambos no era solo un puro rumor. “Pedro Carrasco era reacio a que yo tomara esa fotografía. Así que una mañana le dije a Rocío: ‘Señora, ¿sería posible hacerle una fotografía dándose un beso con Pedro?’. Y me dijo 'Chiquillo, si solo es mi amigo'. Como le insistí y le dije que todo el mundo daba por hecho la relación sentimental de ambos, movió la cabeza con un mohín y se calló. Pero cuando cerca del mediodía llegó Pedro Carrasco, como yo estaba allí perenne, ella lo tomó por la cintura y dijo: ‘Pedro, este beso que te doy, va a dar mucho que hablar’, y se besaron. Y la foto se publicó”.

Rocío Jurado se marcha del Hospital General de Córdoba en un coche conducido por Pedro Carrasco / LADIS

Y así fue como en la habitación 601 del Hospital General de Córdoba se confirmó el idilio entre Pedro y Rocío.

No pasaría ni un año, el 21 de mayo de 1976, para que la pareja hiciera oficial la relación contrayendo matrimonio en el Santuario de Nuestra Señora de Regla en Chipiona, y un año después, el 29 de abril de 1977 nacía su primogénita y única hija Rocío Carrasco. La pareja se separó en 1989.