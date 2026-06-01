Hacemos Córdoba se opone a dar licencia a 11 nuevos apartamentos turísticos y a la cesión de suelo a Alsara para construir un supermercado

El grupo municipal de Hacemos Córdoba votará en contra de la concesión de licencias para apartamentos turísticos, que se ubicarán en el casco histórico, el distrito Sur y Ciudad Jardín. En concreto, los promotores privados de estas iniciativas solicitan a la Gerencia de Urbanismo licencia para 11 nuevos apartamientos, siendo el proyecto más ambicioso el que pretende abrir cinco apartamentos turísticos de una llave en el número 30 de Campo Madre de Dios. La coalición de izquierdas en el Ayuntamiento de Córdoba rechaza la política de vivienda del Partido Popular y un modelo pensado "para el negocio y no para la gente".

En este sentido, desde Hacemos Córdoba se oponen a "la privatización de recursos públicos, la promoción del negocio privado y el abandono de las necesidades reales de la ciudadanía” y rechazan la idea, sostenida por el equipo de gobierno, de que la presión turística se limita al centro de la ciudad, "sino que se está extendiendo progresivamente a otros barrios, expulsando población residente, encareciendo los alquileres y transformando el tejido social de Córdoba”.

Grave crisis de vivienda

"El gobierno municipal sigue mirando hacia otro lado mientras se agrava la crisis de vivienda. Córdoba necesita una moratoria de apartamentos turísticos en toda la ciudad, sin excepciones por distritos que solo trasladan el problema de un barrio a otro", sostienen. Desde la coalición recuerdan que el casco histórico ya soporta una elevada saturación turística y alertan de que el mismo fenómeno está comenzando a reproducirse en otros barrios.

"No podemos permitir que Córdoba se convierta en un parque temático para visitantes mientras miles de familias encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda digna y asequible", afirman.

Nuevo supermercado de Alsara en Huerta de Santa Isabel con Miralbaida / MANUEL MURILLO / COR

En contra de la concesión a Alsara

Asimismo, Hacemos Córdoba critica la propuesta de concesión demanial para uso comercial que se debatirá en el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo y que afecta a una parcela situada junto al Parador de La Arruzafa que pretende la empresa cordobesa Alsara. La parcela objeto de la concesión está clasificada por el planeamiento urbanístico como equipamiento público y forma parte de los terrenos cedidos gratuitamente al Ayuntamiento para atender las necesidades colectivas derivadas de un desarrollo urbanístico que contempla unas 1.800 viviendas.

Espacios para equipamientos públicos

La coalición recuerda que el sector dispone de tres grandes espacios reservados para equipamientos públicos y que uno de ellos ha terminado acogiendo un campo de golf privado, otro ha sido incorporado al Parque de la Arruzafa y parte de un tercero fue destinada mediante acuerdo municipal a uso religioso y cultural. Ahora, el resto de esta última reserva pública se pretende dedicar a la construcción de un mini parque comercial privado.

"Estamos asistiendo a una privatización progresiva del suelo público. Lo que debía servir para garantizar equipamientos a miles de vecinos y vecinas se está transformando en oportunidades de negocio privado", denuncian. Para Hacemos Córdoba, esta operación supone una nueva renuncia a la función social que debe cumplir el patrimonio municipal y contradice los objetivos para los que estos terrenos fueron cedidos al Ayuntamiento.

El suelo público no puede convertirse en moneda de cambio para intereses privados. Es un recurso de toda la ciudad y debe responder a las necesidades colectivas, no a la lógica del beneficio", añaden. La coalición considera “especialmente grave” que un sector llamado a albergar a miles de personas carezca de equipamientos públicos propios mientras los terrenos reservados para ello son destinados progresivamente a usos privados. "Frente al urbanismo del negocio por el negocio, defendemos un modelo que garantice el derecho a la vivienda, fortalezca los barrios y preserve el patrimonio público. Córdoba necesita planificación, no especulación", concluyen diciendo desde la coalición.