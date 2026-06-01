Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de su Delegación de Infraestructuras, echa a rodar el Plan Asfalto 2026-2027 este lunes, 1 de junio. En total, durante las dos primeras semanas se van a asfaltar 15 avenidas y calles de la ciudad de todos los distritos. Las actuaciones de asfaltado previstas para estos dos años se adjudicaron en el mes de marzo por más de 7 millones e incluyen el arreglo de un total de 133 calles. De ellas, 57 se arreglarán este mismo año (la idea era comenzar en mayo aunque finalmente se empezará esta semana), y el resto, en 2027.

En total, el Plan Asfalto prevé asfaltar 415.753 metros cuadrados, según ha recordado el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga. El contrato se licitó en dos lotes: por un lado, el asfaltado de grandes avenidas con asfalto fonorreductor (a lo que se destinarán 2,77 millones) y, por otro lado, las calles que se asfaltarán con mezcla asfáltica convencional (4,4 millones). El primero de los lotes tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses, y el segundo, de 14 meses.

Obras del Plan Asfalto 2026. / Córdoba

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35 actuaciones en 2026

En este 2026 se van a realizar 35 actuaciones que suponen asfaltar una superficie de 196.342 metros cuadrados, de los cuales 147.166 serán de mezcla fonoreductora y 49.176 de mezcla convencional y se fresarán 973.505 metros cuadrados. El coste de asfaltado de este ejercicio va a ser de 3.592.636,76 euros.

Ruiz Madruga ha explicado que la ejecución se va a realizar desde el 1 de junio y que espera que la intervención esté finalizada el 31 de agosto, aunque no descarta que el plazo se alargue algo más "teniendo en cuenta que podemos tener algún condicionante de carácter técnico o meteorológico que nos pueda hacer meternos en septiembre".

Trabajos de asfaltado en La Palmera. / A.J. GONZÁLEZ

Cronograma de asfaltado de las dos primeras semanas

De este modo, la primera semana del Plan Asfalto, es decir del 1 al 7 de junio, se asfaltarán las avenidas de La Palmera (distrito Norte-Sierra), Cañito Bazán y vías laterales (Noroeste), Arroyo del Moro y vías laterales (Noroeste), Estrella Altair (Levante), Estrella Sirio (Levante), Escritor José de la Vega (Levante), Escritor Cárdenas Angulo (Levante) y la calle Julio César (Levante).

La segunda semana, del 8 al 14 de junio, se asfaltarán los viales y el lateral de la avenida República Argentina (distrito Centro), la glorieta de la Media Luna (Centro), avenida Doctor Fleming (Centro), Marqués de Valdeiglesias (Centro), Perpendiculares de la calle Motril (Sur), Santa Colomba (Sureste) y la calle Tres Carabelas (Sureste).